Ilicitanos, ¿cuál es vuestro oficio?

Que nada de esto sea en vano. Que el 12 de 15 que ha hecho el Elche o este 6 de 6, de aquí a un mes, haya valido para cantar una permanencia en Primera División. Hemos contado por activa y por pasiva que el bajón era más mental que deportivo. Se empezaron a encadenar partidos en los que sin ser el juego brillante se escapaban puntos al final (Valencia y Levante) y otros que siéndolo o estando cerca, tampoco se ganaban (Sevilla y Osasuna).

Si el ilicitano medio se pone a sumar los puntos que, como se suele decir, “no se pueden escapar”, más de uno no llega vivo al siguiente duelo. Es realmente difícil hacer más y tener menos como le ha pasado a los de Sarabia en muchos encuentros. Pero ojo, hay algunos como los de Espanyol o el Mallorca en los que es difícil explicar cómo se sacó lo que se sacó, pero fue por mérito propio sin duda. Luego también es de recibo decir que en varios choques en estos meses, futbolísticamente el Elche no terminó de estar a la altura.

El cóctel de emociones invitaba a que el bote de ketchup se abriera como se abrió contra el Mallorca: remontando en casa y fallando un penalti el rival en el 93’. El partido cambió la cara del equipo, y a los que achacaban que el problema era que el estilo era innegociable, les ha tocado retractarse porque el modelo ha evolucionado según las necesidades del club. Además, los criticados fichajes de invierno han dado el callo y han ido todos de menos a más, especialmente Gonzalo Villar, uno de esos jugadores que demuestra dónde quiere estar y se le nota.

Todos los actores de esta película están sabiendo cuál es su papel y lo están sabiendo asumir a la perfección, sabiendo sufrir en cada victoria, porque aquella salvada de Germán Valera prácticamente sobre la línea contra el Valencia sólo le sale bien a unos pocos elegidos. La realidad es que no se puede saber a ciencia cierto dónde estará el club dentro de un mes ni qué jugadores seguirán la próxima temporada, pero si al oficio se le suma el buen fútbol, se puede quedar un equipo para recordar. La afición ha sumado siempre y la plantilla lo ha devuelto. El Elche ahora sueña con una plantilla que ha recuperado el rumbo y ha vuelto a aprender a vivir el momento.