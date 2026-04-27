Sara Fernández

‘Willy' Bárcenas declara que su padre le habló de la existencia de la grabación de Rajoy sobre la caja B

El hijo de Luis Bárcenas, Guillermo ‘Willy’ Bárcenas, ha declarado este lunes como testigo y como perjudicado en el juicio del caso Kitchen que se celebra en la Audiencia Nacional. Según su versión, su padre le hizo partícipe de la existencia de una grabación realizada por él mismo al expresidente Mariano Rajoy y a Javier Arenas, en las que ambos hablaban “algo de la contabilidad B y de un remanente que había quedado allí”, si bien reconoce que no ha escuchado personalmente esos audios.