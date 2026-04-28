El Cantero

La Real Academia de la Lengua Española, define la palabra cantero como "Hombre que tiene por oficio extraer piedras de una cantera".

Si al término cantero le ponemos por delante un nombre, como por ejemplo el de David, podemos estar hablando de un afamado y televisivo periodista de informativos o de un cantante, descendiente directo de una leyenda de la música en España (o eso dice Santiago Segura cuando interpreta el personaje de José Luis Torrente), aquel que decía aquello de “cuanto más acelero más calentito me pongo”.

Sin embargo, esta pieza va dedicada a otro David Cantero, en este caso valenciano y que bien sabe rendir homenaje, a diario, a ese primer apellido.

Para empezar, ya que suma tres deportes tan duros y exigentes como son el atletismo, la natación y el ciclismo, convirtiéndolo en uno único, el triatlón. Ya que si llegar a la élite en una sola disciplina es duro, hacerlo sumando tres, ya es todo un reto de picar y picar. Y lo hace pese a confesar que es más de competir que de entrenar, pero que sin lo segundo, no podría sacar lo mejor de sí en lo primero.

Al igual que el sacrificado trabajador en la cantera, su entrada al agua la hace con la ropa adecuada, su pedalear lo realiza con un casco protector y la carrera a pie con el calzado adecuado, todo ello, de igual manera y bajo los mismos caprichos que puede otorgar la meteorología.

David Cantero reina en la Copa del Mundo de Triatlón de Lanzarote / SD

Máxima exigencia y esfuerzo que no le hace tirar la toalla nunca. Siempre con la moral intacta y la convicción firme en su máxima expresión donde poder dar más y mejor de él mismo.

Una ambición que ya ha traído consecuencias positivas en forma de grandes resultados, sentándolo en la mesa, con una silla bien posicionada, de los referentes de este deporte en la actualidad.

Aquel título obtenido en el mundial Sub-23 de 2024, celebrado en Torremolinos y el oro y plata obtenido sobre el asfalto en la capital del Turia, en dos años consecutivos, hicieron escribir ya su nombre entre los gallos de un selecto gallinero donde se ha hecho un destacado lugar.

Pero el de Aldaya tenía hambre, algo que no ha variado pese a sus primeras preseas en las Series Mundiales. Aquella en las lejanas tierras australianas, la cual le hacía cerrar el año pasado con un brillante quinto lugar en la clasificación general de esta más que exigente competición.

Cantero, el que sigue siendo duro como una roca, el que extrae lo mejor de sí para lograr la excelencia y remontar tras la salida del agua. El que sigue construyendo un puente directo hacia California, donde en poco más de dos años, poder dejar una huella perenne con la mejor de sus obras.