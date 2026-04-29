El inspector que investigó Gürtel desvela que sus superiores le pidieron que Rajoy "no saliera" en los informes

El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Manuel Morocho, que investigó en apoyo del juez Pablo Ruz el caso Gürtel, ha declarado en el juicio del caso Kitchen que sus jefes le pidieron que no incluyera al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en sus informes: "Es una persona singular, que se individualizó expresamente que esa persona no saliera", ha contestado a la letrada del PSOE, Gloria de Pascual.

Pero no fue solo Rajoy el cargo al que le impidieron incluir en sus informes, ha explicado Morocho, sino que "toda la cadena de mando" trató de que no apareciera "ningún nombre de la formación política, en concreto de todos los que aparecen como perceptores de fondos". A la pregunta de la letrada socialista sobre si uno de esos nombres era el de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el testigo ha respondido que "sí".

El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Morocho, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 20 de abril de 2026, en San Fernando, Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

Interpelado por la abogada Marta Giménez-Cassina, que ejerce la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas, este inspector de la UDEF ha reiterado que las objeciones también iban respecto "a la concatenación" de los apuntes contables con "procesos electorales y, por supuesto, la no aparición de ninguna persona de cargo público en los mismos. Y, además, según íbamos avanzando en la investigación, ya se ponía en tela de juicio la correlación que hacíamos entre la salida de fondos de caja 'b' y los pagos de la reforma de la sede de la formación política".

Además, ha especificado que entre los reparos que le trasladaron sus jefes se encontraban aspectos relevantes de las pesquisas, pues "planteaban toda una serie de objeciones, por ejemplo si era una documentación extracontable, con flujos de dinero o no, y quienes aparecían de donantes y de receptores de fondos".

José Luis Olivera

También ha declarado Morocho que el comisario José Luis Olivera, uno de los acusados en el juicio de Kitchen, le ofreció un puesto en una embajada, que son trabajos "bien retribuidos". Ha llegado incluso a recordar que en la reunión que mantuvo con el propio Olivera, este recibió una llamada "del ministro", en alusión a Jorge Fernández Díaz. Pero este inspector, que enmarcó la llamada en un intento de desplazarle de la investigación del caso Gürtel, no aceptó la propuesta: "Dije que no por mi compromiso con el magistrado, con la instrucción, con la sociedad... He prometido defender los principios democráticos", ha dicho.

El principal investigador del caso Gürtel, Manuel Morocho, inspector de la UDEF que denunció presiones de sus superiores / FERNANDO VILLAR / EFE

Morocho ha relatado también que el comisario Olivera llegó incluso a comentarle que había entregado a la cúpula del PP "un fax" de Luis Bárcenas en el que se desvelaban aspectos de los negocios del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, en Valencia: "Luego me dice, ese documento, ya me he encargado yo de que lo tenga Cospedal. Y yo me quedé estupefacto. Me dijo que lo tiene en su caja de seguridad, Y yo no sabía qué decirle sinceramente porque era un documento importante. No sé por qué tenía que salir del ámbito de la inevstigación".

Sobre otro de los implicados en los hechos, Enrique García Castaño, que no está acusado en el juicio al sufrir un grave problema de salud, Morocho ha declarado que cuando fue trasladado a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) el jefe, Eugenio Pino, se lo presentó. Y que este se dirigió a él para preguntarle: ¿Qué haces aquí, si tú deberías estar muerto".

Investigación sin control judicial

Asimismo, Morocho ha recordado que en agosto de 2015 recibió un correo electrónico con el que constató que la Dirección Adjunta Operativa (DAO), encabezada por el comisario Eugenio Pino, uno de los diez acusados, había cedido una información en la que venían "una serie de personas, domicilios y vehículos que se me reportan sin contexto", ha asegurado.

Manuel Morocho. Juicio del caso kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

El contenido de las pesquisas de la DAO, y que aparecían en ellas la palabra "Bárcenas", fue "la corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Es la constatación que tengo yo en mi ordenador", ha concluido el inspector.

Presiones de la cadena de mando

Además, en el momento en el que le cedieron esa información sobre el extesorero del PP las pesquisas del juez Ruz ya habían finalizado, ha completado. La existencia de esta comunicación la puso en conocimiento de su jefe, quien no hizo nada al respecto, ha desvelado.

Sin embargo, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha llamado la atención al inspector de Policía al considerar que se estaba "extendiendo más de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Se contesta sobre lo que se le pregunta", ha advertido.

La declaración de Morocho es relevante en el juicio porque en la instrucción denunció presiones "de toda la cadena de mando", al mismo tiempo que contó que había tomado medidas "de seguridad internas" respecto a ciertas diligencias, como ocultar el "registro" en la sede del PP.

Suscríbete para seguir leyendo