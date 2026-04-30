Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un hombre abre fuego contra un grupo de reclutadores en un pueblo del oeste de Ucrania

Un hombre abrió fuego este miércoles con un arma contra un grupo de militares y efectivos de las fuerzas del orden que realizaban labores de reclutamiento en un pueblo de la región de Rivne, en el oeste de Ucrania, según informó este jueves la Policía ucraniana.

Dos personas resultaron heridas en el incidente y la Policía busca al autor de los disparos.

Según la nota policial, el grupo de militares y policías atacados se acercó al hombre para pedirle la documentación. El varón, que ha sido identificado y tiene 48 años, disparó entonces contra la patrulla.