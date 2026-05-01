EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La Eurocámara insta al Consejo a mantener sanciones a Delcy Rodríguez

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución promovida por el PP español en la que se insta al Consejo Europeo a no levantar las sanciones impuestas a "responsables de violaciones de los derechos humanos" en Venezuela, como la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, si no hay pasos significativos hacia una transición pacífica a la democracia. El texto ha salido adelante con una abrumadora mayoría, 507 votos a favor --incluidos los votos de los socialistas españoles--, 31 votos en contra y 35 abstenciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha invitado a la presidenta encargada de Venezuela a la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid a primeros de noviembre. Delcy Rodríguez está sujeta a sanciones de la UE --el ministro José Manuel Albares ha pedido que se levanten esas sanciones-- que le impiden viajar a territorio europeo, si bien se pueden hacer excepciones. Así ocurrió en la cumbre UE-CELAC celebrada en julio de 2023 en Bruselas, bajo presidencia española de la UE, a la que acudió.

En concreto, en el texto aprobado se defiende que en Venezuela haya pasos como la liberación incondicional de todos los presos políticos, la retirada y anulación de todos los cargos con motivación política contra la oposición democrática al régimen, y el establecimiento de una hoja de ruta creíble hacia elecciones libres y justas.