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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Dos muertos en un nuevo ataque estadounidense a una embarcación en el Pacífico
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
EEUU "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y añadió que primero terminará con el "trabajo" en Irán, durante su intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida. Lea la noticia completa aquí.
Cuba tacha de "ilegales y abusivas" las nuevas sanciones de EE.UU. contra la isla
El Gobierno de Cuba calificó como "ilegales y abusivas" las nuevas sanciones que le ha impuesto este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas contra cualquier persona "extranjera o estadounidense" que opere en sectores vitales para el ingreso de divisas en la isla. "Repudiable pero curioso y ridículo. El Gobierno de EEUU se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales. Rodríguez consideró que estas nuevas medidas de Washington responden "al desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el 1 de mayo, encabezado por el General de Ejército Raúl Castro y el Presidente Miguel Díaz-Canel, y a la firma de seis millones de cubanas y cubanos (81% de la población mayor de 16 años) en defensa de la Patria amenazada militarmente, en denuncia del bloqueo recrudecido y del cerco energético".
Chevron afirma que necesita "progreso" en Venezuela para invertir mayor capital
Chevron, una de las principales petroleras estadounidenses, señaló este viernes que necesita ver "progreso" en Venezuela antes de invertir más capital en el país suramericano. En una llamada de reporte de resultados con inversores, el consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, señaló que aunque ha visto "indicadores de desarrollo positivo" en Venezuela, aún existen "interrogantes" respecto a las condiciones fiscales y a los mecanismos de resolución de disputas. Wirth reconoció que, en las operaciones en el país caribeño, Chevron está reinvirtiendo flujo de caja para mantener sus actividades. "Necesitamos ver más avances antes de que pongamos más capital a trabajar", agregó. Chevron es la única empresa energética estadounidense que permaneció en Venezuela después de que otras grandes compañías (como ConocoPhillips o Exxon Mobil) rechazaron en 2007 las exigencias del gobierno de Hugo Chávez de tener la participación mayoritaria en los proyectos petroleros en la Faja del Orinoco.
El salario mínimo
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país- rechazó este jueves el anuncio del Gobierno de Delcy Rodríguez de aumentar a 240 dólares el ingreso mínimo integral, al considerar que profundiza la desalarización de las remuneraciones y pulverizan los beneficios laborales. "Negarse a fijar el salario mínimo nacional es reiterar el fraude continuado a la Constitución y la ley", señaló la asociación en un comunicado publicado en X.
La relación EEUU-Venezuela
El Gobierno de Estados Unidos aseguró este jueves que los lazos diplomáticos y comerciales con Venezuela se fortalecen con la firma de dos nuevos acuerdos en materia energética este jueves en Caracas, tras la visita de una delegación de la Casa Blanca que confía en mantener una relación a largo plazo con el país suramericana. El Ejecutivo liderado por Delcy Rodríguez firmó dos nuevos acuerdos con las empresas estadounidenses Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding, en un acto celebrado en el palacio presidencial de Miraflores, en la capital venezolana, que contó con la participación de la Embajada de Estados Unidos.
Venezuela confirma la visita de delegación de la Casa Blanca
El Gobierno de Venezuela confirmó este jueves la llegada a Caracas de una delegación de la Casa Blanca, junto a empresarios estadounidenses, para trabajar en acuerdos económicos y de cooperación en las áreas de energía, petróleo y gas. "Viene una delegación de la Casa Blanca con miras a acordar junto a empresarios estadounidenses distintos mecanismos de entendimiento y de cooperación económica en áreas de energía, petroleo, minería", declaró a la prensa Oliver Blanco, vicecanciller para Europa y América del Norte, desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
La Eurocámara insta al Consejo a mantener sanciones a Delcy Rodríguez
El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución promovida por el PP español en la que se insta al Consejo Europeo a no levantar las sanciones impuestas a "responsables de violaciones de los derechos humanos" en Venezuela, como la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, si no hay pasos significativos hacia una transición pacífica a la democracia. El texto ha salido adelante con una abrumadora mayoría, 507 votos a favor --incluidos los votos de los socialistas españoles--, 31 votos en contra y 35 abstenciones.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha invitado a la presidenta encargada de Venezuela a la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid a primeros de noviembre. Delcy Rodríguez está sujeta a sanciones de la UE --el ministro José Manuel Albares ha pedido que se levanten esas sanciones-- que le impiden viajar a territorio europeo, si bien se pueden hacer excepciones. Así ocurrió en la cumbre UE-CELAC celebrada en julio de 2023 en Bruselas, bajo presidencia española de la UE, a la que acudió.
En concreto, en el texto aprobado se defiende que en Venezuela haya pasos como la liberación incondicional de todos los presos políticos, la retirada y anulación de todos los cargos con motivación política contra la oposición democrática al régimen, y el establecimiento de una hoja de ruta creíble hacia elecciones libres y justas.
EE.UU. enviará una delegación a Venezuela para tratar acuerdos mineros y energéticos
Funcionarios de la Casa Blanca viajarán este jueves a Venezuela para avanzar en acuerdos en materia de energía y minería, en el marco de la reanudación de relaciones y cooperación entre Washington y Caracas desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.
La delegación estará liderada por el director del Consejo Nacional de Dominio Energético, Jarrod Agen, que tiene previsto reunirse con autoridades venezolanas y representantes de compañías petroleras y mineras, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca citado por medios locales.
Los acuerdos previstos se materializarían en memorandos de entendimiento sobre proyectos en petróleo, oro, aluminio y posiblemente carbón, aunque no implicarían un incremento inmediato de la producción, sino la apertura de nuevas vías de inversión y comercio en los próximos años, según el mismo comunicado.
Venezuela y la empresa británica BP firman un memorando para la exploración de gas
El Gobierno de Venezuela firmó un memorando con la empresa británica BP para explorar y explotar gas en la plataforma Deltana, una zona marítima al noreste del país que se encuentra mar adentro, informó este miércoles la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
"Quiero felicitar la suscripción de este memorando de entendimiento para exploración de gas, costa afuera, en la plataforma Deltana", dijo en una retransmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.
El acuerdo fue firmado en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, por la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, y por el presidente de BP en Trinidad y Tobago, David Campbell.
Las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela se redujeron un 62 % en 2025
En Venezuela hubo 238 violaciones a la libertad de expresión el año pasado -la mayoría de ellas por intimidación-, lo que representa una reducción del 62 % con respecto a 2024, cuando se registraron 619, según el informe anual de la ONG Espacio Público difundido este miércoles.
Marysabel Rodríguez, socióloga y miembro de la ONG, indicó durante la presentación del boletín en Caracas, que esta reducción es consecuencia de la "ola represiva" que se registró durante 2024 tras las elecciones presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, mientras la oposición denunció fraude.
Durante 2025, la intimidación se posicionó como el tipo de violación más frecuente (33,1 %), seguido de la censura (26,4 %), hostigamiento judicial (14,7 %), restricción administrativa (13 %), hostigamiento verbal (6,7 %) e intimidación (5,8 %).
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