Kimi Antonelli, la apuesta ganadora de Toto Wolf y Mercedes

Después de sufrir un mes de abril sin carreras de Fórmula1 esperábamos con ansia la cita en Miami. El Gran Premio traía la novedad de los nuevos ajustes de la FIA en la recolección de energía de las unidades de potencia, en un intento de evitar el ridículo que provoca la pérdida de rendimiento al final de las rectas y el peligro de causar un accidente por esa súbita desaparición de potencia. La Federación puede estar un tanto tranquila: la competición se iguala y el volumen de las quejas de los pilotos ha descendido. Y especialmente la FIA debe sentir el alivio de no haber presenciado otro accidente como el de Bearman y Colapinto en Suzuka, que entre los muros de la pista de Miami podría haber sido muy grave.

El resultado, a pesar de los cambios, fue el mismo que las anteriores carreras: Mercedes ha vuelto a ganar. Pero esta vez los de la estrella no han humillado y parece que habrá lucha por el campeonato. Las evoluciones de McLaren, Ferrari e incluso las de RedBull, han conseguido dar un poco más de emoción. Los papaya se han acercado tanto con la evolución de su monoplaza que deberían haber ganado la carrera. Sin la aleatoriedad que aporta la lluvia, que obligó a variar los horarios pero que nunca llegó, los de Woking fallaron en la estrategia y se encontraron con un Kimi Antonelli que les robó la cartera. Mercedes se la jugó con una parada temprana que dio sus dividendos: Kimi partía desde la pole y, después de otra de sus desastrosas salidas, se recuperó gracias a esa acción en boxes. No es que el italiano se duerma en el semáforo, es a su motor al que le cuesta arrancar con celeridad. Antonelli, a su jovencísima edad, va sumando récords y demostrando cómo está creciendo a la vez que su más experimentado compañero, George Russell, pierde ritmo. La apuesta de Toto Wolf se está demostrando acertada.

Ni Kimi ni su Mercedes deberán bajar la guardia porque en dos semanas McLaren tiene ya listas más evoluciones para Canadá. El campeón Norris salió muy decepcionado de Miami y cumplió con la frase de Senna que anunciaba que el segundo es el primero de los perdedores. En estas fechas cumplíamos el 32 aniversario de la muerte de Ayrton. El tricampeón brasileño se nos fue en la ciudad de Bolonia, donde también se ha ido otro gran campeón: Zanardi. Quiso el destino que la semana que perdíamos a Alex su compatriota Antonelli diera otra lección de volante.