Meryl Streep, actriz en ocho escenas

1. Las vidas de las personas responsables de grandes cosas siempre presentan episodios mágicos, donde el azar, la casualidad, lo imposible, juegan un papel fundamental: músicos que compusieron su gran éxito en minutos, escritores que soñaron su mejor argumento... Por supuesto, la biografía de Meryl Streep, aún Mary Louise Streep, tiene algo así: la mañana en la que tiene una entrevista capital para matricularse en una facultad de Derecho (pretendía ser abogada ambientalista) se queda dormida; una circunstancia mundana que, sin embargo, ella interpreta como una señal: aquél no es su camino. Y procede a echar los papeles para ingresar en la Escuela de Arte Dramático de Yale.

2. El megaproductor Dino De Laurentiis, aconsejado por su hijo (que había visto a Meryl en una función teatral), accede a recibir a la intérprete para ver si encaja en el rol femenino del remake de 'King Kong'. Ni se molesta en comprobar sus dotes interpretativas; sólo mira su nariz: "¿Por qué me has traído a esta cosa tan fea?", le espeta al hijo en italiano. Pero la actriz entiende la frase (había estudiado el idioma) y le responde, también en el idioma de Puccini: "Siento mucho no ser lo suficientemente bella para King Kong". Se marcha llorando. Meryl sigue teniendo el tabique desviado.

3. Reunión de trabajo con Robert Benton (guionista), Stanley Jaffee (productor) y Dustin Hoffman (actor) sobre 'Kramer contra Kramer'. Meryl toma la palabra: dice que su papel no representa realmente a las mujeres que afrontan divorcios y batallas legales para la custodia de sus hijos. "Esta mujer es demasiado mala y está escrita desde la mirada de un hombre", les suelta. Convincente: Benton termina rehaciendo todo su personaje y permitiéndole a la intérprete, en contra del criterio de Hoffman, escribir sus propios diálogos en dos escenas clave de la cinta.

4. Casa del director Alan J. Pakula, en 1980. El guionista de 'La decisión de Sophie', William Styron, había adaptado su novela para Ursula Andress, pero Meryl Streep había sabido del proyecto y no va a dejarlo escapar: tiró de contactos y se hizo con una copia pirata del guion. Con el tocho se presenta en la residencia del realizador y no se detiene hasta que a la Andress le aparece un hueco en su agenda. Meryl lo termina dando todo, especialmente en la escena culmen, la de la citada 'decisión' (Sophie, en Auschwitz y obligada por un médico nazi, debe elegir qué hijo vivirá y cuál será conducido a la cámara de gas), que filma en una sola toma y que se negó a repetir por ser "extremadamente dolorosa".

5. "Hay días en los que creo que estoy sobrevalorada... Hoy no es uno de ellos". La frase, tan sarcástica como vanidosa, es de Meryl Streep. Quizás se le ocurrió como escudo personal el día en que leyó que uno de sus ídolos, Katharine Hepburn, no era precisamente fan: "Es una actriz demasiado intelectual y demasiado dependiente de la técnica", dijo la fiera de mi niña. Es la gran crítica que recibe: cuando ves a Meryl, ves a alguien actuando. Seguro que cuando descubrió la cita de la Hepburn su admiradora volvió a leer la carta que le envió Bette Davis, especialmente la frase: "Eres mi sucesora".

6. Un día de rodaje de 'Música del corazón', en la que Streep interpreta a una violinista real, Roberta Guaspari. En la escena participan Isaac Stern e Itzhak Perlman, dos de los grandes violinistas de la historia. El director de la película, Wes Craven: "Vi a Isaac darle un codazo a Itzhak y señalar a Meryl mientras tocaba el violín. Estaban asombrados". La intérprete aprendió a tocar el instrumento para el filme, practicando seis horas al día durante ocho semanas.

7. 2017. Las sacudidas del terremoto del #MeToo alcanzan a la actriz más laureada, conocida por su feminismo activo (donó todos sus emolumentos por 'La dama de hierro' al Museo de Historia de la Mujer). Rose McGowan, una de las víctimas del productor Harvey Weinstein, declara: "Hay actrices, como Meryl Streep, que han trabajado felizmente con el monstruoso cerdo, vestirán de negro en los Globos de Oro para colaborar en la protesta silenciosa. Pero el silencio es el problema". La Streep declaró no haber tenido conocimiento de los abusos de Weinstein: "No todos lo sabíamos".

8. Primer día de la filmación de 'El diablo se viste de Prada'. Meryl Streep se acerca a Anne Hathaway y le dice: "Creo que eres perfecta para el papel. Estoy muy feliz de que vayamos a trabajar juntos". Y añade: "Ésta ha sido la última cosa buena que te voy a decir".