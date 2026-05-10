Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin condiciona una reunión con Zelenski a la firma de un acuerdo definitivo de paz

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este sábado que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en un tercer país, si bien ha puesto como condición que haya sobre la mesa un acuerdo definitivo de paz para poner fin al conflicto con Kiev.

"Sería posible reunirse en un tercer país, pero solo si se alcanza un acuerdo definitivo sobre un tratado de paz, que debería estar diseñado con una perspectiva a largo plazo", ha señalado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias TASS.

Putin también ha asegurado que hasta ahora Ucrania no ha presentado ninguna propuesta de intercambio de prisioneros, como contempla la tregua de tres días alcanzada entre las partes y anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.