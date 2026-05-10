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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia lanzó desde la pasada medianoche 27 drones contra Ucrania
Rusia lanzó desde anoche contra Ucrania 27 drones que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar en su totalidad, informó la Fuerza Aérea ucraniana este domingo, el segundo de los tres días de alto el fuego entre Moscú y Kiev.
El comunicado precisa que los vehículos aéreos no tripulados de los tipos Shahed, Gerbera e Italmas, así como drones réplica Parodia, fueron lanzados a partir de la medianoche desde las direcciones rusas de Primorsko-Ajtarsk y Mílerovo.
Putin condiciona una reunión con Zelenski a la firma de un acuerdo definitivo de paz
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este sábado que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en un tercer país, si bien ha puesto como condición que haya sobre la mesa un acuerdo definitivo de paz para poner fin al conflicto con Kiev.
"Sería posible reunirse en un tercer país, pero solo si se alcanza un acuerdo definitivo sobre un tratado de paz, que debería estar diseñado con una perspectiva a largo plazo", ha señalado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias TASS.
Putin también ha asegurado que hasta ahora Ucrania no ha presentado ninguna propuesta de intercambio de prisioneros, como contempla la tregua de tres días alcanzada entre las partes y anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar el alto el fuego de tres días
Las autoridades de Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de volar el alto el fuego de tres días anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo del Día de la Victoria, que conmemora el triunfo soviético frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado este sábado que las fuerzas ucranianas están llevando a cabo violaciones generalizadas del alto el fuego en vigor desde hace unas horas con ataques a posiciones militares en territorio ruso, a los que Moscú está respondiendo en consecuencia.
"Ucrania está violando el alto el fuego y las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado ataques contra objetivos civiles en regiones rusas y posiciones de tropas rusas en la zona de operaciones militares especiales", ha anunciado el sábado el Ministerio de Defensa ruso, usando la designación empleada por Moscú para describir la invasión de Ucrania.
Ataques rusos dejan una mujer muerta y tres heridos en la región de Jersón
Una mujer murió y otras tres personas resultaron heridas este sábado en ataques rusos contra la región de Jersón, según denunció la Fiscalía regional, y después de que entrara en vigor la pasada medianoche el alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia.
El comunicado precisa que el ejército ruso bombardeó localidades de la región de Jersón con artillería y drones y que "a las 17.30 se había constatado que, como consecuencia de la agresión rusa, una persona había muerto y tres habían resultado heridas".
La víctima mortal, una mujer de 58 años, y un hombre, que resultó herido, se encontraban en la calle en el momento de ataque con drones contra la aldea de Nezlamne.
Ucrania informa de una exitosa operación de asalto junto con voluntarios de América Latina
El Cuerpo Jartia de la Guardia Nacional Ucraniana informó este sábado de una exitosa operación de asalto en el sector del Vovchansk, en la región de Járkov, junto a voluntarios de América Latina, en la que se destruyó el sistema de fortificaciones de campaña y se limpiaron posiciones enemigas.
El comunicado precisa que durante la operación de asalto llevada a cabo entre abril y mayo, combatientes del 23.º Regimiento de Asalto 'R.U.G' del 2.º Cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania 'Jartia' cruzaron la línea de combate y despejaron las posiciones defensivas avanzadas del enemigo, adentrándose en un fortín de la compañía.
"En la misión de combate participaron militares ucranianos y voluntarios extranjeros de países latinoamericanos, llevando a cabo conjuntamente operaciones de asalto", subraya el texto, que no precisa las fechas exactas de la operación.
La UE no quiere "entorpecer" las negociaciones entre Ucrania y Rusia lideradas por Trump
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo este sábado que la Unión Europea (UE) no quiere "entorpecer" las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia emprendidas a iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anoche anunció un acuerdo entre ambos bandos para una tregua de tres días en Ucrania.
"No queremos entorpecer la iniciativa liderada por el presidente Trump, así que estamos a la espera", dijo el portugués en declaraciones a periodistas al ser preguntado por este asunto, mientras se encontraba en Bruselas celebrando el Día de Europa.
Moscú acusa a Ucrania de violar la tregua al atacar territorio ruso y la anexionada Crimea
Rusia acusó este sábado a Ucrania de violar la tregua de tres días por el Día de la Victoria ,acordada con mediación de Estados Unidos, al atacar territorio ruso y también la anexionada península ucraniana de Crimea.
"Pese a la tregua anunciada, las fuerzas ucranianas atacaron las posiciones de nuestras tropas con drones de asalto y artillería", señaló un comunicado del Ministerio de Defensa ruso.
El Kremlin dice que Ucrania no intentó sabotear su desfile militar en la Plaza Roja
El Kremlin aseguró este sábado que Ucrania no intentó sabotear el desfile militar en la Plaza Roja con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, como temían las autoridades rusas.
"No intentaron nada. Todo fue bien", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.
Moscú desconecta internet en el centro de Moscú seguridad pese a la tregua con Ucrania
Las autoridades rusas desconectaron este sábado totalmente internet en el centro de la capital, Moscú, por motivos de seguridad, pese a la tregua acordada por Ucrania con mediación de EE.UU. para conmemorar el Día de la Victoria que se celebra hoy con un desfile militar en la plaza Roja.
Según pudo constatar EFE, el internet móvil no funciona en el corazón de la urbe de 13 millones de habitantes, algo que ha sido corroborado por otros medios locales.
Cinco muertos en Ucrania tras atacar Rusia con 43 drones y un misil balístico Iskander-M
Rusia atacó la noche del viernes territorio ucraniano con un misil balístico Iskander-M y 43 aparatos no tripulados y causó al menos cinco muertos, aseguraron este sábado las autoridades regionales y la Fuerza Aérea ucraniana.
Esas autoridades no precisaron si hubo ataques pasada la medianoche, cuando entró en vigor el alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, que durará hasta el lunes 11 de mayo.
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