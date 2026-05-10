Irán y Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un acto en el estado de Lara, en el noroeste del país / PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA

Hoy la atención mundial está centrada en Oriente Medio, donde americanos e iraníes compiten por ver quién se arruga primero. Pero no debemos olvidar a Venezuela.

Ya tenemos algunas cosas claras:

1. Washington nunca pretendió el cambio de régimen en Venezuela o la instauración de una democracia en Irán.

2. Ni el narcotráfico ni la ilegitimidad de Maduro justifican un ataque militar, y tampoco en Irán había intereses vitales americanos en juego.

3. Si se trata de drogas, muchas más llegan desde México o Colombia. Si de falta de legitimidad, más ganas le tiene el electorado de Miami a Cuba. En Irán se han impuesto los intereses de seguridad de Israel.

4. En Venezuela, la razón principal del ataque parece ser el control del petróleo pesado que Washington necesita para sus refinerías de Texas, mientras evita su exportación a China, que lo paga en renbimbis. En Irán, Trump ha dado explicaciones diferentes, a veces en el mismo día, sobre la razón última del ataque.

5. El derecho internacional ha sido violado en ambos casos, aunque eso importe poco en EEUU, donde en el caso de Venezuela solo se ha criticado que no tuviera autorización del Congreso, convirtiendo el asunto en un problema puramente doméstico. Y en Irán, Trump ha esquivado la necesidad de contar con el aval del Congreso tras 60 días de hostilidades.

6. Vamos hacia un mundo donde los poderosos imponen sus intereses de seguridad nacional, usan la fuerza y desprecian el derecho internacional.

7. La irrelevancia europea ha quedado en evidencia en ambos casos, al no ser capaz de dar una respuesta firme por miedo a que Trump nos deje solos frente a Rusia.

8. Solo España ha condenado con firmeza la violación del derecho internacional, tanto en Venezuela como en Irán.

9. Irán no es Venezuela. La operación fácil de Caracas ha envalentonado a Donald Trump y le ha llevado a meterse con Irán, donde en lugar de una Delcy ha encontrado otro Kim jong-un.

10. El movimiento MAGA, confiado en las promesas de Trump de acabar con las guerras existentes y no meterse en otras, está indignado.

11. Como resultado, la popularidad de Donald es más baja que nunca y eso y el precio de la gasolina anuncian problemas en las elecciones de 'midterm', donde los Republicanos pueden perder el Congreso.

12. Trump ha optado por blanquear a Delcy Rodríguez para asegurar el mantenimiento del orden y la lealtad de las Fuerzas Armadas. Pero no ha podido repetir la operación en Irán y se da cuenta tarde de que Netanyahu le ha vendido una moto gripada. Irán es un hueso duro de roer.

13. El blanqueo de Delcy es sentido como una traición por muchos venezolanos, que desean una democracia dirigida por Corina Machado, marginada por Washington.

14. La ya conocida como 'Doctrina Donroe' augura un mayor activismo norteamericano en las Américas. Cuanto menor sea su éxito en Irán, mayor será la probabilidad de que Trump fije sus 'atenciones' en Cuba.

15. Rusia y China ganan porque aunque hayan perdido o vean debilitados a sus aliados, Venezuela e Irán, tienen a EEUU empantanado en Oriente Medio, donde agota sus arsenales militares, Ucrania y Taiwán pierden atención y ayudas, y constatan que europeos y americanos se distancian. Además, quien no haya criticado estas intervenciones militares tampoco podrá condenar las apetencias del Kremlin sobre Ucrania, o de China en Taiwán.

16. El bloqueo de Ormuz y la destrucción de infraestructuras energéticas en el Golfo ha producido una brutal restricción de oferta que deja a Washington en posición dominante, tanto en petróleo como en gas, y en estos momentos de altos precios le viene bien quedarse con el petróleo de Venezuela y evitar que tanto ese como el de Irán vayan a China.

17. Por otra parte, la infraestructura de PDVSA está destrozada y harán falta años y mucho dinero para que Venezuela vuelva a producir 3 millones de barriles/día, como en los años 90. ¿Cómo inspirar confianza a los inversores, si los corruptos siguen en el poder?

18. Maduro y su mujer, ilegalmente secuestrados, esperan juicio en Nueva York mientras el mundo les olvida poco a poco, y los ayatolás que sobreviven llevan camino de eternizarse en Irán hasta que les derriben no los americanos sino su aislamiento e incompetencia económica.

19. La OTAN y la relación trasatlántica salen muy tocadas.

20. No está claro hasta cuánto lograrán sobrevivir el chavismo y la teocracia iraní, pero ha quedado claro que, lamentablemente, por ahora la democracia no asoma tras los horizontes de Venezuela e Irán.

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