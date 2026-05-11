Dinero sucio ¿O no?

En esta semana pasada, acabamos de comprobar que el fútbol inglés está por encima de los demás europeos, con la clasificación, por primera vez en su historia, de tres equipos para las tres finales continentales. Este hito británico viene al mismo tiempo que lo que el “Independent Body”, ha manifestado en esos mismos días.

Y tienen, quizá, que ver con la bondad deportiva inglesa, porque se trata de que esa entidad independiente, creada por el Gobierno británico, vigile y controle al fútbol del país. En ese sentido, se han descolgado con algo que estamos viendo de forma continua, no solo en las islas, sino en casi todo el mundo, y que no es otro que la entrada de las casas de apuestas como patrocinadores de los equipos de fútbol.

En Inglaterra, la Premier tiene muchos, pero hay unos cuantos, creo que siete, que han firmado contratos con casas que no están registradas en el Reino Unido. Y eso, según la entidad controladora, no estaría bien visto. Por ello, van a prohibir que quienes no tengan una licencia obtenida en el Reino, no podrán patrocinar a los equipos de fútbol.

Sabemos que muchas entidades tienen licencia en algunos paraísos fiscales o en lugares más cómodos para su trabajo y, comoquiera que con internet se puede apostar desde cualquier lugar, no tendría tanta importancia. Pero la entidad independiente se ha puesto dura y quiere, que si se quiere se patrocinador, se ha de obtener obligatoriamente una licencia también en el Reino Unido.

La pregunta que se hacen muchos, y yo uno de ellos, es si ese dinero debe ser aceptado por los clubes, no diga ya en Inglaterra, sino en los demás lugares. La cuestión, y sobre todo la respuesta, es ardua, porque estaríamos entrando en saber quién puede y quién no, ser un patrocinador.

Así, tendríamos que ver si algunos Estados que dan dinero por publicidad, son merecedores de ésta y deberían entregar dinerito a los clubes hambrientos del mismo. ¿Se debería escrutar de forma absoluta, con el fin de proteger la integridad del deporte, quienes quieren aportar dinero al éste? La cuestión no es baladí, porque no es que falten patrocinadores, pero si estamos en esa problemática, tendremos que aquilatar mucho lo que es lega, lo que es ético o lo que es nefasto.

Así, como se quiere poner un impuesto al azúcar, habría que evitar que bebidas gaseosas y azucaradas puedan ser parte de la publicidad, ya no del fútbol, sino del deporte en general. Recordemos que una de ellas es, casi seguro, la que más dinero entrega al deporte, desde Copas del Mundo de fútbol, pasando por competiciones de todo tipo, hasta los Juegos Olímpicos.

No hace falta nombrarla, ya que todos la conocemos. Y si vamos a ello, las cervezas, aunque con el 0.0 añadido, son, al fin y al cabo, marcas que también producen alcohol… Solo lo digo porque si nos ponemos muy finos, quizá nos tiremos un tiro en el pie.

En fin, que estamos en época de lluvias, y esta primavera no acaba de ser calurosa, pero, como decía mi abuela, “hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo”. Los que no lo entienden, tienen ahí a la IA para ayudar. Mientras, recomiendo a Virginia Feito y su “Victorian Pscycho”. Disfruten y cuídense.