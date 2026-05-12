Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia ataca Ucrania con varios enjambres de drones después de tres días de tregua

La Fuerza Aérea ucraniana volvió a informar durante la madrugada de este martes de la entrada al espacio aéreo de Ucrania de varios enjambres de drones rusos dirigidos contra distintas regiones del país.

Este nuevo gran ataque ruso tiene lugar después de tres días de relativa calma en los que las fuerzas del Kremlin se abstuvieron de lanzar bombardeos de larga distancia de entidad contra territorio enemigo en el contexto de la tregua de tres días mediada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

La tregua empezó el sábado y terminó ayer. Durante el tiempo que duró la tregua, ambos bandos dejaron de lanzar sus habituales ataques masivos contra las retaguardias enemigas. Las hostilidades continuaron en el frente entre acusaciones mutuas de violar el alto el fuego.