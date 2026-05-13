Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski dice que comparte con España “la idea de que Europa debe ser autosuficiente”

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este lunes en Kiev a la presidenta del Congreso español de los Diputados, Francina Armengol, con quien coincidió en la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia de Europa en materia de defensa.

“Compartimos la idea de que Europa debe ser autosuficiente a la hora de proteger su espacio aéreo de misiles balísticos, drones y otras amenazas”, escribió Zelenski en X tras recibir a Armengol.