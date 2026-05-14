Grandes de Europa... dentro y fuera de la pista

Imposible definir con un solo adjetivo lo vivido el miércoles en el Roig Arena. Un épico Valencia Basket al que al inicio de temporada apuntaban como penúltimo (solo por delante del Baskonia) en las previsiones de un conocido medio digital de baloncesto, derrotaba al todopoderoso Panathinaikos que cuenta con el mayor presupuesto de Europa. Y lo hacía, además, siendo mejor de principio a fin y culminando una remontada para la historia de la competición tras haber perdido lo dos primeros partidos del playoff en casa.

Para el recuerdo queda la portentosa actuación de Jean Montero en el cuarto partido en Atenas, la increíble defensa de Brancou Badio sobre Nunn en toda la serie, el carácter de un Braxton Key que jugó con una fractura de nariz el quinto partido y la expulsión de un Pedro Martínez en Atenas, harto de las presiones de Ataman, en un momento que pudo ayudar a defender al equipo y con una imagen que ya es icónica, estampando la misma en las 15.000 camisetas taronja que repartió el club en el Roig Arena.

Pero más allá de ello, es el éxito de una plantilla hecha a medida para el estilo de Pedro, de unos jugadores que se entienden dentro y fuera del campo casi como una familia, de un staff técnico top, del acierto de Luis Arbalejo en fichajes claves y de la dirección de un Enric Carbonell elogiado por el propio Juan Roig, que ha sabido liderar un proyecto hacia cotas inimaginables hace unos años, con un equipo que enamora y que llena el Roig Arena, el gran reto y objetivo que tenían los dirigentes taronja para responder a la ambición de un mecenas que impulsó el mejor pabellón de Europa, doblando casi el aforo de La Fonteta.

Juan Roig, Enric Carbonell y Pedro Martínez, líderes del proyecto junto a Luis Arbalejo. / M. A. Polo / VBC

Es tanto lo que ha hecho disfrutar este equipo a la afición, que nadie se acuerda ya de si subió precio de los abonos, amortizados de sobra en la temporada con más partidos de la historia y acompañados de lo que ha sido un salto de calidad en la experiencia de vivir el baloncesto en la ciudad, con un pabellón que es la envidia de Europa y que asombró a toda España en la última Copa del Rey.

Pero volviendo a cuestiones deportivas, estamos ante un equipo en el que todos suman, en mayor o medida y aceptando roles, en un vestuario sano y unido bajo la dirección que marca Pedro Martínez, con trabajo y humildad primero, pero al mismo tiempo con la máxima ambición. De su mano llegó la primera Liga taronja en 2017 y estamos a dos partidos de lograr la primera Euroliga, aunque sea más fácil decirlo que conseguirlo después. Eso sí, a Atenas llegan sin nada que perder, con la osadía de un equipo que cree siempre que puede ganar, sea el rival que sea el que está delante.

El gran reto que viene

Y ojo que viene un reto mayúsculo ante el Real Madrid, pero con las considerables bajas por lesión de Alex Len y, sobre todo, de un Tavares que condiciona cada partido. Un rival al que respetar y más viendo los últimos precedentes, pero sin temor alguno.

Este Valencia Basket no especuló con el resultado de su último partido de la Fase Regular para elegir rival y afrontó el cruce ante el Panathinaikos con la tranquilidad de quien sabe que es capaz de ganar a cualquiera. Tras superar este último gran reto, la Final Four no debe ser ya un sueño inalcanzable. Están a dos pasos de poner la guinda y a ilusión, ambición y trabajo no les ganará nadie.