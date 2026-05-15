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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un ataque ruso ha dejado al menos una persona muerta y 16 heridas en Kiev

Servicios de emergencias trabajan sobre las ruinas de un edificio después de un ataque de Rusia en Kiev, este jueves.

Servicios de emergencias trabajan sobre las ruinas de un edificio después de un ataque de Rusia en Kiev, este jueves. / Europa Press/Contacto/Oleksandr / Europa Press

Redacción

Servicios de emergencias trabajan sobre las ruinas de un edificio después de un ataque de Rusia en Kiev, este jueves.

Servicios de emergencias trabajan sobre las ruinas de un edificio después de un ataque de Rusia en Kiev, este jueves. / Europa Press/Contacto/Oleksandr / Europa Press

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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