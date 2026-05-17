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Opinión | Elecciones andaluzas

Elecciones en Andalucía, en directo | El PP pierde la mayoría absoluta, el PSOE cae a su peor resultado y Vox será clave

Cierran los colegios electorales pero el escrutinio no comenzará hasta las 20.43 por la apertura tardía de tres centros de votación en Sevilla, Málaga y Cádiz

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Las elecciones en Andalucía ha comenzado con un llamamiento a la participación de los 6,8 millones de andaluces llamados a votar. Hasta las 18:00 horas, los datos de participación superan los registrados en 2022.

La jornada electoral se viene desarrollando sin incidencias relevantes y los distintos candidatos ya han votado en Sevilla, Cádiz y Málaga, animando a una alta afluencia a las urnas. Está en juego si Juanma Moreno consigue renovar la mayoría absoluta, si se queda a las puertas y necesita apoyarse en Vox, o si la izquierda logra una sorpresa que no reflejan las encuestas publicadas hasta el momento. Los resultados se empezarán a conocer a partir de las 20:43 horas, tras un retraso provocado por problemas en la constitución de las mesas en un colegio de Sevilla Este.

Sigue aquí en directo el minuto a minuto de la jornada electoral en Andalucía:

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