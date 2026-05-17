Elecciones en Andalucía, en directo | El PP pierde la mayoría absoluta, el PSOE cae a su peor resultado y Vox será clave

Las elecciones en Andalucía ha comenzado con un llamamiento a la participación de los 6,8 millones de andaluces llamados a votar. Hasta las 18:00 horas, los datos de participación superan los registrados en 2022.

La jornada electoral se viene desarrollando sin incidencias relevantes y los distintos candidatos ya han votado en Sevilla, Cádiz y Málaga, animando a una alta afluencia a las urnas. Está en juego si Juanma Moreno consigue renovar la mayoría absoluta, si se queda a las puertas y necesita apoyarse en Vox, o si la izquierda logra una sorpresa que no reflejan las encuestas publicadas hasta el momento. Los resultados se empezarán a conocer a partir de las 20:43 horas, tras un retraso provocado por problemas en la constitución de las mesas en un colegio de Sevilla Este.

Sigue aquí en directo el minuto a minuto de la jornada electoral en Andalucía:

El accidente de tren impulsa en Adamuz al PP El accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas, ha impulsado el resultado en el municipio del PP de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas, ganando 6,4 puntos, prácticamente los que pierde el PSOE, que se ha dejado 6,18 puntos con respecto a los comicios de 2022. Con algo más del 80 % escrutado, el PP ha conseguido 1.012 votos (53,80 %) en tanto que el PSOE es segunda fuerza en la localidad, con 476 votos y el 25,30 % de las papeletas. Por su parte, Vox con 125 votos y un 6,64 %, ha bajado 3,05 puntos, en tanto que Por Andalucía ha subido 0,48 puntos hasta el 7,12 por ciento.

El PSOE respira tras crecer en votos y ante un Juanma Moreno sin mayoría absoluta El PSOE-A respira pese la derrota tras alcanzar los 28 escaños y superar el número de votos con respecto a las elecciones de 2022. Los socialistas se conformaban con no caer o, al menos, con no caer tanto como preveían las opciones. De hecho, la derrota no ha sido tan dura como las encuestas vaticinaban, algunas de las cuales llegaban a darles 24 escaños. A esto se suma, que los populares no han obtenido su ansiada mayoría de estabilidad. (Seguir leyendo)

Vox emplaza al PP a "escuchar a los andaluces", que "quieren" la 'prioridad nacional' El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha emplazado al PP, que ha ganado las elecciones autonómicas de este domingo sin mayoría absoluta, a que "escuche a los andaluces", quienes ha dicho que "quieren" la 'prioridad nacional'. En un ambiente de euforia y poco antes de las 23:00 horas, Gavira, que ha logrado 15 diputados, uno más que hasta ahora, ha apostado por que el Ejecutivo andaluz sea en la próxima legislatura autonómica un "bastión contra el Gobierno corrupto, mafioso y traidor" de Pedro Sánchez.

El PP pierde la mayoría absoluta en Andalucía y queda en manos de Vox El PP de Juanma Moreno ha perdido la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía. Se queda a dos escaños y no logra su objetivo de gobernar sin Vox. El "lío" del que tanto ha alertado Moreno se ha hecho realidad y el barón moderado ha perdido su independencia de la extrema derecha. La 'vía andaluza', un PP de centro moderado que lleva años ignorando las embestidas de Vox, ha fracasado en su intento de facilitar el camino a Alberto Núñez Feijóo hacia la Moncloa sin contar con los de Santiago Abascal. El mazazo es duro pese a los buenos resultados. La victoria es rotunda pero amarga. El subidón de la izquierda andalucista de Adelante Andalucía es clave para entender el retroceso del PP en escaños. Este partido cuadruplica sus representantes, de dos a ocho, y consiguen diputados en seis provincias. La participación ha sido muy altas, del 64,7% en estas elecciones. (Seguir leyendo)

Quién es José Ignacio García, el líder de Adelante Andalucía, la gran sorpresa de las elecciones andaluzas Adelante Andalucía es uno de los nombres propios de esta jornada electoral y el José Ignacio García (Jerez de la Frontera, 1987), uno de los protagonistas. Este licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla ha estado implicado en múltiples causas sociales desde su juventud y ahora da el paso para aspirar a convertirse en el presidente de la Junta de Andalucía. Desde la "izquierda alegre", como el mismo definió a su formación antes de estas elecciones andaluzas. Conoce más sobre José Ignacio García aquí

Otra pelea Feijóo-Sánchez de la que sale fortalecido Abascal El Partido Popular venció en las elecciones autonómicas en Andalucía y Juanma Moreno se quedó (53) lejos de la mayoría absoluta (55). Para seguir al frente de la Junta de Andalucía tendrá que pactar. Y Vox, con el que ya pactó para lograr hace ocho años su primer gobierno, ha logrado dos parlamentarios más (15). Por su parte, el PSOE cava más hondo su suelo histórico hasta los 28 diputados. Mientras a su izquierda, Adelante Andalucía crece hasta los 8 parlamentarios ante un Por Andalucía que se estanca en los 5, segun datos con el 89% del escrutinio. (Seguir leyendo)

94,73% escrutado PP 53 (-5) PSOE 28 (-2) Vox 15 (+1) Adelante Andalucía 8 Por Andalucía 5 Mayoría absoluta: 55 escaños

Sorpresa en la izquierda Una de las revelaciones de la noche electoral fue Adelante Andalucía. La izquierda nacionalista andaluza finalmente se disparó y no solo superó a Por Andalucía, la coalición de Izquierda Unida, Sumar y Podemos, sino que la dobló en escaños (ocho frente a cinco). El fracaso de la coalición de izquierdas liderada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, podrá ahora servir a Podemos como argumento para no reeditar una coalición de izquierdas con IU y lo que quede de Sumar a nivel estatal. (Seguir leyendo)

Casi al 90% escrutado, el PP de Moreno se coloca a 2 diputados de la mayoría absoluta Con el 89,06 % escrutado, el PP de Juanma Moreno ha ganado las elecciones en Andalucía, al lograr 53 de los 109 escaños, aunque sigue a 2 diputados de la mayoría absoluta (55) tras perder 5 respecto a los 58 que tiene ahora, mientras que el PSOE de María Jesús Montero baja en 2 y se queda en 28, el peor resultado histórico de los socialistas. Según recoge la web de resultados provisionales de la Junta, Vox consigue 15 (1 más); seguido de Adelante Andalucía, que consigue 8 escaños y que sobrepasa a Por Andalucía, que se queda con sus 5.