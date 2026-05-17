Andalucía ha cerrado el ciclo electoral autonómico con otra amarga victoria para el PP y otra derrota sin paliativos para el PSOE. Los populares completan el pleno de gobiernos autonómicos, pero se quedan sin la mayoría absoluta y dependerán de Vox, como en

Extremadura, Aragón y Castilla y León. En cuanto a

los socialistas, encajan su peor resultado en una comunidad que gobernaron durante 36 años.