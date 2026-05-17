Pactómetro de las elecciones de Andalucía 2026: cuántos votos necesita Juanma Moreno para la investidura

El candidato del PP a la reelección en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ganado ampliamente las elecciones autonómicas de este 17 de mayo, con 53 diputados, pero se ha quedado a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta, por lo que tendrá que negociar con Vox para gobernar.

Para ser investido presidente de la Junta es necesario contar con al menos 55 votos en la primera votación, o bien tener mayoría simple (más votos a favor que en contra) en la segunda votación.

En los siguientes gráficos puedes consultar los resultados de las elecciones, calcular los posibles pactos que pueden permitir la investidura y comprobar cómo han quedado los bloques de izquierda y de derecha en el nuevo Parlamento andaluz.

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