Job’s not finished

El último empujón para un equipo que innegablemente se lo ha dejado en el campo. Intentaré vaticinar lo menos posible en las siguientes líneas lo que pasará o podría pasar el próximo sábado en Girona. Pero por el camino no me puedo dejar que, más allá de la naturaleza ceniza del ilicitano promedio (incluido yo), al Elche se le ha puesto muy de cara la permanencia, pudiéndose dar tres resultados en la próxima fecha y valiéndole dos.

Más allá de los números, la camiseta franjiverde la han llevado esta temporada unos jugadores que no han dejado de ser conscientes del escudo que defendían. Después de hacer historia con el mejor inicio en Primera del club y poniendo sobre el verde un nivel de juego sobresaliente en muchos casos, se han sobrepuesto a un bache más mental que deportivo que se tradujo en dos meses sin ganar. Pero en los últimos encuentros la película ha cambiado.

El Elche ha dado la cara en las llamadas 'finalísimas', haciendo hincar la rodilla a quienes se jugaban lo mismo que tú (Mallorca) o quienes peleaban por entrar en Europa (Getafe). Contra los azulones se ha vuelto a demostrar la remontada mental de un equipo al que no le quema el balón, compra la idea inicial del míster y su posterior evolución y no tiene miedo a meter la pierna peleando cada balón como si fuera el último.

Elche-Getafe. / Pablo Miranzo / EFE

Contra el Getafe se vio ayer un test que muchos veían negro por el tipo de juego de los de Bordalás, pero la realidad ha apagado el negativismo de tantos aficionados franjiverdes. El Elche salió como exigía el partido, sin regalar ni un centímetro a un rival que fue al hombre en ocasiones con la intención de cortar la circulación limpia de unos jugadores franjiverdes que superaron en casi todo a los azulones más allá de la expulsión de Djené en la primera parte.

Es imposible que en esta ciudad se consiga algo sin sufrir, aunque sea un poco. Incluso hay algunos que lo ven hoy más negro que ayer de cara al sábado. Pues ya veremos qué pasa. El Elche ha igualado su mejor puntuación histórica y a lo mejor ni con esas le vale para quedarse en Primera. Lo que está claro es que el camino, a pesar de duro, tiene más pros que contras y el equipo ha dado el callo cuando tocaba. Pero emulando a la leyenda de la NBA Kobe Bryant, y a sabiendas de que queda lo más difícil: “Job’s not finished.” Semana de trabajar, resetear y ser más de 30.000 gargantas en Elche y Girona animando a una plantilla que se lo ha ganado.