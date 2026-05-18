El PSOE cierra filas con Montero, esquiva la autocrítica y no extrapola el resultado a las generales: "Cada elección es totalmente diferente"

El PSOE ha cerrado totalmente filas hoy con la candidata y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, que ha hundido al Partido Socialista en Andalucía hasta su peor resultado histórico. En la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva, la portavoz socialista, Montse Mínguez, ha evitado hacer autocrítica, para ello ha remitido al análisis detallado que hará el PSOE de Andalucía (PSOE-A), y ha evitado extrapolar el resultado andaluz a las municipales de 2027 o a las elecciones generales.

Mínguez ha reconocido que los resultados del PSOE, que ha caído de los 30 escaños de 2022 a los 28 de hoy, su peor dato histórico en el antiguo granero de votos socialista, "no son los que nosotros esperábamos" y es "claramente insuficiente". Eso sí, acto seguido ha justificado que estos eran unos comicios "muy difíciles para el PSOE" en los que el partido se ha enfrentado a "unas encuestas en las que todo es negativo y que lo único que buscan es la desmovilización". Acto seguido, ha arropado totalmente a la exvicepresidenta María Jesús Montero, "una mujer que ha demostrado una capacidad de trabajo increíble y ha cumplido con las dos tareas que tenía en este tiempo", ser la número dos del Gobierno y dirigir el partido en Andalucía desde febrero de 2025.

La también portavoz adjunta del PSOE en el Congreso ha evitado señalar qué ha fallado en la campaña de Montero, por qué no ha conseguido movilizar al electorado de izquierdas para votar al Partido Socialista y si el hecho de que la candidata haya dejado el Gobierno de España en el último momento ha podido influir en el resultado. Como ya pasó tras las elecciones de Extremadura o tras las de Aragón, no ha querido hacer ninguna autocrítica y ha tratado de desviar la atención hacia el PP, que "ha fracasado en sus objetivos". Preguntada reiteradamente por la autocrítica, Mínguez ha remitido al PSOE-A: "La mejor autocrítica y el análisis detallado de los datos lo va a hacer el partido en Andalucía".

"Consolidar los liderazgos"

La portavoz ha resaltado que el Partido Socialista tiene que "consolidar los liderazgos en los territorios", ya que en las cuatro comunidades que han celebrado elecciones autonómicas en los últimos meses -Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora Andalucía- ha habido cambios recientes en la dirección regional del PSOE. En cuanto a la comunidad andaluza, ha remachado que "el PSOE andaluz está fuerte, está unido y hay partido y lo vamos a jugar".

El PSOE trata también de resaltar que las elecciones de Andalucía "no son extrapolables" a los comicios generales del año que viene, ni a las municipales. Como ha asegurado Mínguez, "cada elección es totalmente diferente".

La dirección socialista hace un análisis en positivo de unos resultados muy negativos para su partido. A puerta cerrada, Pedro Sánchez ha destacado que ha subido el bloque de la izquierda y ha retrocedido el de la derecha, aunque esa subida la ha capitalizado en su totalidad la izquierda soberanista de Adelante Andalucía. Además, Ferraz resalta que los datos autonómicos "nunca son extrapolables a unas generales" y "cada ámbito y cada elección es diferente y tiene sus dinámicas".

"Feijóo trató de distanciarse de Vox y ha conseguido lo contrario"

Por último, tratan de desviar el foco hacia el supuesto fracaso del PP, ya que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, puso en marcha el actual ciclo autonómico "para distanciarse de Vox y lo que ha conseguido es lo contrario: depender más de la ultraderecha".

"Moreno ha construido su imagen en una supuesta moderación, pero vamos a ver cómo acaba la letra de esta canción ahora que el teclista es Abascal", ha señalado Mínguez sobre la situación en la que queda ahora el ganador de las elecciones, Juanma Moreno, que ha perdido, sin embargo, la mayoría absoluta. "Elección tras elección se repite la misma canción para el PP y es fingir que Vox es un socio incómodo cuando lo que está pasando es que se está convirtiendo en un socio imprescindible", ha remarcado. "Este es el gran fracaso que ha traído Feijóo a la política nacional, prometió moderación, centralidad y autonomía y el resultado es crispación, más ultraderecha que nunca y más dependencia de Vox", ha añadido.

Ocurra lo que ocurra en Andalucía, la portavoz del PSOE ha recordado que el Gobierno de España estará "vigilante" ante los pactos del PP y Vox. "Sánchez va a seguir defendiendo los servicios públicos y lo que de verdad importa a la gente que es mejorar su vida diaria frente a quienes quieren defender el pasado", para subrayar acto seguido que "este Gobierno les garantiza que va a seguir protegiendo a la mayoría social y que nuestro ADN es la defensa de los servicios públicos. Eso sigue intacto en el día de hoy".

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