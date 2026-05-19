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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con los ataques masivos a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia anuncia el derribo de más de 300 drones ucranianos y Ucrania habla de 180 interceptaciones
El Gobierno de Rusia ha asegurado este martes haber derribado durante la noche más de 300 drones lanzados por el Ejército de Ucrania, en una madrugada en la que las fuerzas ucranianas han cifrado en 180 los aparatos rusos destruidos.
El Ministerio de Defensa ruso ha subrayado en un comunicado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 315 aparatos en los territorios de Moscú, Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Nóvgorod, Oriol, Peskov, Riazán, Rostov, Smolensk, Tambov, Tver, Tula, Yaroslavl, Krasnodar, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014.
Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que las fuerzas rusas han lanzado 209 drones, 180 de los cuales habrían sido derribados, con impactos en al menos 15 ubicaciones. "El ataque continúa, con numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha apostillado.
Xi a Trump: Putin "podría acabar arrepintiéndose de invadir Ucrania"
El presidente chino, Xi Jinping, dijo la semana pasada al mandatario estadounidense, Donald Trump, que el presidente ruso, Vladímir Putin, podría acabar arrepintiéndose de haber invadido Ucrania, informó el Financial Times en vísperas de la llegada del líder ruso a China.
El diario británico, que cita a varias personas conocedoras de la evaluación estadounidense de la cumbre celebrada en Pekín, señaló que Xi hizo ese comentario durante unas conversaciones con Trump en las que se abordó la guerra en Ucrania.
Según el FT, las palabras del mandatario chino sobre la decisión de Putin de lanzar la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 habrían ido más allá que en ocasiones anteriores.
Lavrov descarta el regreso de Rusia a Eurovisión
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado este lunes que Moscú no acatará los criterios de participación del Festival de Eurovisión, calificándolos de "satanismo puro y duro", tras las recientes especulaciones por el posible regreso del país a la competición.
"Quiero dejar claro desde el principio que no cumpliremos con los criterios que se utilizan actualmente para seleccionar a los participantes de Eurovisión, que son criterios propios del satanismo puro y duro. No lo haremos", ha indicado en una rueda de prensa tras una reunión con el ministro de Exteriores de Guinea Ecuatorial, Simeon Oyono Esono Angue.
La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con los ataques masivos a Moscú
La guerra ruso-ucraniana ha entrado en una nueva fase marcada, por primera vez desde que empezaron las hostilidades en 2022, por la paridad entre ambos bandos en una carrera de ataques a larga distancia que hace sólo unos meses dominaba de forma inequívoca Rusia.
Una semana después de la breve tregua con que el presidente de EE.UU., Donald Trump, garantizó al Kremlin que pudiera celebrar sin ataques ucranianos el desfile del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi, Kiev descargó el fin de semana sobre la capital rusa una lluvia de drones sin precedentes por su duración que alcanzó entre otras infraestructuras energéticas una refinería operada por Gazprom y una fábrica de semiconductores.
Ucrania pide al G7 intensificar sanciones contra Rusia y mantener apoyo financiero a Kiev
El ministro de Finanzas de Ucrania, Sergui Marchenko, pidió este lunes intensificar la presión internacional sobre Rusia mediante sanciones adicionales y mantener el apoyo financiero a Kiev, a su llegada a la reunión del G7 de Finanzas en París.
En declaraciones a la prensa antes de entrar en la reunión de sus homólogos del G7 (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón), Marchenko insistió en la necesidad de "continuar ejerciendo presión sobre Rusia e imponer sanciones adicionales".
Preguntado sobre si espera que Estados Unidos vuelva a restaurar sus sanciones sobre el petróleo ruso, el ministro evitó pronunciarse con claridad y señaló que se trata de una decisión soberana de Washington, que evalúa la situación desde una perspectiva más amplia.
Dos muertos y dos heridos tras el ataque de un dron ucraniano en la región rusa de Bélgorod
Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas hoy tras el ataque de un dron ucraniano en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según informaron las autoridades locales.
"Durante un ataque terrorista del Ejército ucraniano murieron dos hombres, dos resultaron heridos", indicó el Gobierno local en Telegram.
Según las autoridades, los dos hombres murieron en la localidad de Borísovka del distrito Borísovski tras la detonación de un dron enemigo antes de que llegara la ambulancia.
Zelenski y la Marina ucraniana acusan a Rusia de atacar deliberadamente un barco chino
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el portavoz de la Marina ucraniana, Dmitró Pletenchuk, acusaron este lunes a Rusia de haber atacado un buque comercial chino en aguas ucranianas.
"Los rusos no podían no ser conscientes de qué barco había en el mar", escribió en X Zelenski en su mensaje de condena al ataque masivo ruso de esta madrugada contra la retaguardia ucraniana.
El gobernante explicó que el dron que alcanzó al "barco propiedad de China" fue uno de los aparatos no tripulados lanzados por Rusia contra la región de Odesa.
Al menos 26 heridos en un ataque nocturno del Ejército ruso sobre la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk
Al menos 26 personas han resultado heridas este lunes como consecuencia de un nuevo ataque nocturno de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania.
Su gobernador, Oleksandr Ganzha, ha detallado en redes sociales que los ataques han caído sobre seis ciudades, que entre los heridos hay menores de edad, y que el Ejército ruso ha empleado drones, artillería y bombas aéreas.
En la capital homónima de la provincia, ha sido 18 las personas afectadas por unos ataques que han dañado infraestructura civil y edificios residenciales. El resto de ataques han golpeado las ciudades de Krivói Rog, Sinelnikove, Kamianski, Nikopol y Samarivski.
Zelenski defiende el ataque con drones contra Moscú: "Está totalmente justificado"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que el mayor ataque de drones ucranianos contra la capital rusa de Moscú hasta la fecha, en el que murieron al menos tres personas esta madrugada, está totalmente justificado y tiene como objetivo presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra. "Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por Rusia y a sus ataques contra nuestras ciudades y pueblos están completamente justificadas", escribió en sus redes sociales, en las que compartió un vídeo en el que se ve una columna de humo negro que se eleva desde unas infraestructuras.
Las defensas ucranianas neutralizan 279 de un total de 287 drones rusos
Las defensas ucranianas lograron neutralizar durante la noche 279 de un total de 287 drones lanzados por las fuerzas rusas, según el parte matinal publicado este domingo por la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram. Los dispositivos no tripulados despegaron pasadas las 19.00 horas del sábado desde las regiones rusas de Oriol, Kursk, Briansk, Milérovo, Shatalovo y Primorsko-Ajtarsk. Según datos preliminares, hasta las 08.00 horas del domingo, las defensas aéreas ucranianas consiguieron derribar o suprimir 279 drones enemigos sobre el sur, norte y este del país.
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