La Policía sale con maletines tras registrar durante horas el despacho de Zapatero

Agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, el GOIT de la Policía Nacional, han registrado desde pasadas las nueve de la mañana de este martes el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, situado justo enfrente de la sede federal del PSOE de la madrileña calle de Ferraz. Transcurrida una primera hora del resgistro, parte del equipo policial desplazado abandonó el edificio portando tres maletines de gran tamaño. El resto, una docena de agentes, lo hizo al mediodía.

La investigación, a cargo de la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF), está relacionada con la imputación del propio Zapatero por el juez que investiga el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama. El magistrado atribuye indiciariamente al expresidente socialista los delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental en relación con una operativa derivada del cobro del rescate de 53 millones de euros concedido a esta compañía en marzo de 2021, para paliar las pérdidas originadas por la pandemia de coronavirus

Lucía Feijoo Viera, PI STUDIO

Han sido cuatro registros coordinados, con comienzo a la misma hora, las 09:45 de este martes, en cuatro puntos de Madrid. Además del despacho de Zapatero en la calle Ferraz, se han llevado a cabo entradas y registros en oficinas de las sociedades limitadas Softgestor e Inteligencia Prospectiva y la empresa de marketing de las hijas de Zapatero, Whathefav S.L.

La investigación en torno a Softgestor establece un puente directo con Venezuela a través del venezolano Carlos Alberto Parra Delgado, su administrador único, uno de los miembros de una extrensa trama bajo la lupa de la UDEF, autor de un importante pago al empresario procesado por el Caso Mascarillas Víctor de Aldama, y ligado a negocios y actividades de asesoría a la comundiad venezolana residente en Madrid, según fuentes próximas a la investigación.

Las pesquisas se extienden también a las relaciones de Rodríguez Zapatero con la mercantil Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, --detenido el pasado mes de diciembre por orden la jueza que inició la investigación del rescate a la aerolínea -- en relación con posibles pagos que superaron los 600.00 euros por trabajos de consultoría tanto a él directamente como a través de Whathefav SL.

El caso fue asumido a finales del pasado mes de febrero por la Audiencia Nacional, y el juez José Luis Calama ha dado un impulso definitivo a la investigación con la citación de Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio, un día después del octavo aniversario de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa por vencer en la moción de censura a Mariano Rajoy de 2018.

Registros de la UDEF en la oficina de Zapatero. / Redacción

Los dos agentes que salían del número 35 de la calle Ferraz tras una primera fase de los registros portaban tres gruesos maletines que cargaron en el mismo vehículo con el que llegaron al despacho del expresidente y que estaba aparcado en la zona de seguridad habilitada frente a la sede del PSOE.

Especialistas en zulos ocultos

La UDEF ha requerido la ayuda del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) conocido por su capacidad para abrir cajas fuertes y hallar huecos o zulos ocultos en despachos o estancias objeto de registro. De momento, no ha sido necesaria ninguna de esas funciones en el caso del registro en el despacho de Zapatero en la calle Ferraz, apuntan fuentes policiales a EL PERIÓDICO. Antes de la llegada de los agentes policiales al despacho de Zapatero, en el edificio no estaba el expresidente ni personal alguno, salvo de seguridad.

En el registro de Whathefav, ha habido una comunciación previa a sus adminsitradoras, las hijas del expresidente del Gobierno, que han abierto la puerta de la oficina en la calle de San Germán, en un barrio de oficinas del distrito madrileño de Tetuán, y han estado presentes durante la actuación policial acompañadas de una abogada.

Durante la intensa mañana de actuaciones bajo mandato judicial, parte de las fuentes policiales policiales consultadas no ocultaban su inquietud por cómo iba subiendo la temperatura política en torno a su trabajo. Tildaban de "peligrosa narrativa" las protestas e insinuaciones de figuras socialistas ligando la investigación a Zapatero a una supuesta conspiración judicial. Minutos después de las dos de la tarde, una docena de agentes y personal del juzgado abandonaban el edificio en el que está el despacho del expresidente.

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