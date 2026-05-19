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Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: La Policía da por concluidos los registros
Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Jefa de Tribunales de El Periódico de España.
Redactor de la sección de Política
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.
A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Los presidentes del Noroeste reaccionan a la investigación contra Zapatero: Barbón reclama "presunción de inocencia" y Rueda y Mañueco, "en shock"
Los presidentes autonómicos de Asturias, Galicia y Castilla y León valoraron esta mañana, en la mesa redonda del II Foro del Noroeste de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece esta cabecera, la citación como investigado del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por supuesta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
El socialista Adrián Barbón, presidente del Principado, que comparte partido con Zapatero, defendió la "presunción de inocencia", mientras que los populares Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco, presidentes de la Xunta de Galicia y de la Junta de Castilla y León, pusieron el foco en la “gravedad” de que un ex jefe del Ejecutivo central esté siendo investigado en un juzgado.
https://www.lne.es/asturias/2026/05/19/presidentes-noroeste-reacionan-investigacion-zapatero-130413473.html
Asociación judicial Francisco de Vitoria pide respeto a la decisión de imputar a Zapatero
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido este martes respeto para las resoluciones judiciales, tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y ha criticado los discursos que pretenden desacreditar la actuación de los jueces, al sugerir una supuesta injerencia política o prácticas de 'lawfare'.
En un comunicado, la AJFV, la segunda en número de asociados, ha mostrado su preocupación por el hecho de que cualquier actuación judicial que afecte a representantes públicos o personas con relevancia política "sea presentada automáticamente como una persecución ideológica o una maniobra partidista".
"Ese tipo de mensajes erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones, generan inseguridad jurídica y deterioran gravemente la convivencia democrática", ha lamentado.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como imputado al expresidente del Gobierno por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso de la aerolínea Plus Ultra.
Desde el PSOE han trasladado "un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia" y han destacado que Zapatero fue presidente "durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social", según informa EFE
No obstante, el expresidente evitó ahondar en la imputación de Zapatero.
"Sobre este tema no tengo nada que decir, nada más que en España los jueces son independientes y toman las decisiones que les parece oportunas en función de los hechos que conocen y en función de lo que consideran necesario", remarcó, según EFE, durante su intervención en el VII Foro Internacional Expansión Parador Nacional que se ha celebrado en Alcalá de Henares. Y en esa línea subrayó: "La justicia en España es independiente y los jueces son independientes, no tengo nada más que decir sobre este asunto".
Aznar sobre la imputación de Zapatero
El expresidente del Gobierno José María Aznar ha señalado este martes, a propósito de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, que los jueces en España son independientes y toman las decisiones que les parecen oportunas en función de los hechos.
La policía da por concluido los registros
La Policía Nacional da por finalizados los cuatro registros emprendidos esta mañana en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, la empresa de sus hijas y otras dos dos sociedades, todas en Madrid, incluidas en la investigación del caso Plus Ultra.
El presidente del PartidoPopular, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció por primera vez sobre la imputación de José Luís Rodríguez Zapatero con un mensaje en las redes sociales. El líder de la oposición señaló: “Sánchez llegó al Gobierno por la moción de censura que defendió Ábalos y se mantuvo en el poder por la intermediación de Cerdán y de Zapatero. La corrupción es la razón fundacional de este Gobierno. Sin apoyos no puede seguir. Sin decencia, menos aún. Solo le queda una salida digna. No seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España”.
Comunicado de Zapatero
El presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero asegura que "jamás" ha hecho gestiones a favor de Plus Ultra. En un vídeo, el exlíder del PSOE también niega haber tenido "jamás" una sociedad mercantil y anuncia que ejercerá su derecho a la defensa.
Mañueco exige a Pedro Sánchez que piense en el "interés de España" y convoque elecciones "cuanto antes"
El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exigió este martes a Pedro Sánchez que piense “en el interés de España” y escuche las voces que dentro de su propio partido “están pidiendo un adelanto electoral”, después de las cuatro derrotas electorales que los socialistas han tenido en los últimos meses. La más reciente el domingo en Andalucía.
“Juanma Moreno tuvo una grandísima victoria, por tanto, la tuvo el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo. Y María Jesús Montero tuvo una clamorosa derrota y, por tanto, el Partido Socialista y Pedro Sánchez”, valoró a preguntas de los medios en el marco del II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica en Oviedo.
Barbón reconoce la ayuda "clave" de Zapatero en las elecciones de 2023 y reclama "presunción de inocencia" para el expresidente
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reclamado este martes en Oviedo que se respete la “presunción de inocencia” del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Barbón ha reconocido el apoyo “clave” recibido de Zapatero en la campaña electoral de 2023, pero ha subrayado que se atiene “a las declaraciones que está emitiendo la Comisión Ejecutiva Federal” con relación a la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar al expresidente por un presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, entre los que se encontrarían la organización criminal y la falsedad documental.
Acaba el registro en la oficina de Zapatero
Doce personas entre policías y agentes del juzgado abandonan el inmueble.
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