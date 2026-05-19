Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Opinión | Al minuto

Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: La Policía da por concluidos los registros

Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Cristina Gallardo

Jefa de Tribunales de El Periódico de España.

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Redactor de la sección de Política

Tono Calleja Flórez

Redactor

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents