Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: La Policía da por concluidos los registros

Asociación judicial Francisco de Vitoria pide respeto a la decisión de imputar a Zapatero

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido este martes respeto para las resoluciones judiciales, tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y ha criticado los discursos que pretenden desacreditar la actuación de los jueces, al sugerir una supuesta injerencia política o prácticas de 'lawfare'.

En un comunicado, la AJFV, la segunda en número de asociados, ha mostrado su preocupación por el hecho de que cualquier actuación judicial que afecte a representantes públicos o personas con relevancia política "sea presentada automáticamente como una persecución ideológica o una maniobra partidista".

"Ese tipo de mensajes erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones, generan inseguridad jurídica y deterioran gravemente la convivencia democrática", ha lamentado.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como imputado al expresidente del Gobierno por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso de la aerolínea Plus Ultra.

Desde el PSOE han trasladado "un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia" y han destacado que Zapatero fue presidente "durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social", según informa EFE