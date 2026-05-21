El PP llevará al Senado a la secretaria de Zapatero y al exministro Escrivá

El Partido Popular (PP) llamará a declarar a la comisión de investigación en el Senado sobre el 'caso Koldo' a la secretaria del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, y al exministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Así lo anunció este jueves la portavoz del primer partido de la oposición en la Cámara Alta, Alicia García, quien preguntada sobre por qué no llaman también a declarar a las dos hijas de Zapatero, cuya empresa Whathefaw fue registrada el pasado martes tras conocerse el auto de imputación del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, aseguró: "No descartamos nada".

Además de la secretaria del antiguo jefe del Ejecutivo y de Escrivá, ministro de Seguridad Social entre 2020 y 2023, ambos mencionados en el auto de Calama, el Grupo Popular llama a declarar a dos de los miembros de la presunta trama liderada por Zapatero, Cristóbal Cano y Manuel Aarón Fajardo. El primero, el gestor de Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero y dueño de Análisis Relevante, la empresa supuestamente tapadera y para la que el expresidente ya admitió en el pasado que había realizado labores de consultoría. El segundo, según García, "el lugarteniente de Zapatero en Venezuela", quien, expresó, "deberá explicar por qué contactaron con él". La portavoz del primer partido de la oposición les definió como "los fontaneros del sistema financiero para mover el dinero ilegal".

García, en una de sus habituales ruedas de prensa en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta, sacó pecho de la labor llevada a cabo por su formación en la citada comisión, donde entre otros comparecieron el propio Zapatero e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Hace dos años creamos la comisión de investigación del caso Koldo-caso PSOE. Hace unos meses tuvimos que abrir otra comisión de investigación, la comisión de investigación de la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Estatales], en aquel momento yo decía que se creaba la comisión de investigación de la caja negra de la SEPI, y era verdad".

En la misma línea, recordó que ante otras peticiones de comparecencia "el PSOE se ha dedicado a lo mismo, a decir que todo era un circo, que todo era fango y que eran bulos. Pues bien: hoy podemos decir que los bulos son los del Gobierno, que los bulos son los del Partido Socialista, que los bulos son los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y que el fango es donde están Ábalos [José Luis], Cerdán [Santos], Koldo, Sánchez y también Zapatero", sentenció.

La nueva ronda de comparecientes, que no tiene aún fecha determinada, fue definida por la portavoz de los populares como una "ofensiva total". García acusó a Escrivá de haber hecho desaparecer "por arte de magia", y después de una reunión con Zapatero, la deuda con la Seguridad Social de la aerolínea Plus Ultra, algo que le hubiera impedido cumplir los requisitos para recibir el rescate del Gobierno durante la pandemia, por el que la trama habría cobrado una comisión del 1%.

García, preguntada sobre por qué no citaban de nuevo a Zapatero, afirmó que esperarían primero a lo que suceda el próximo 2 de junio, cuando el expresidente está citado por el juez Calama, que podría tomar medidas cautelares en su contra. "Estamos preparando una estrategia global para definir nuevos comparecientes, y para ello necesitamos un análisis jurídico", precisó.

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