Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski agradece a las Fuerzas Armadas ucranianas un ataque en la región rusa de Perm

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este sábado a las Fuerzas Armadas ucranianas el haber atacado unas instalaciones que presentó como parte del complejo militar industrial de Rusia en la región rusa de Perm, a casi 2.200 kilómetros de Kiev.

En un vídeo publicado en su cuenta de la red social Facebook, el mandatario ucraniano dijo: "me gustaría dar las gracias a los Servicios de Seguridad de Ucrania por golpear unas instalaciones militares clave".

Zelenski expresó así su agradecimiento en el título que puso a un vídeo subido en su cuenta de Facebook en el que se observan efectos de lo que se da a entender es un impacto de un dron ucraniano sobre unas instalaciones industriales.