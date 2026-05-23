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Opinión | Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La guerra de Ucrania entra en una nueva fase con los ataques masivos a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Zelenski agradece a las Fuerzas Armadas ucranianas un ataque en la región rusa de Perm
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció este sábado a las Fuerzas Armadas ucranianas el haber atacado unas instalaciones que presentó como parte del complejo militar industrial de Rusia en la región rusa de Perm, a casi 2.200 kilómetros de Kiev.
En un vídeo publicado en su cuenta de la red social Facebook, el mandatario ucraniano dijo: "me gustaría dar las gracias a los Servicios de Seguridad de Ucrania por golpear unas instalaciones militares clave".
Zelenski expresó así su agradecimiento en el título que puso a un vídeo subido en su cuenta de Facebook en el que se observan efectos de lo que se da a entender es un impacto de un dron ucraniano sobre unas instalaciones industriales.
Letonia investiga el impacto de un dron en el lago Dridzis
Las autoridades de Letonia investigan lo que podría ser un nuevo incidente con un dron en su territorio, después de que un artefacto explotara sin causar heridos este sábado al entrar en contacto con el agua del lago Dridzis, en el sureste del país báltico.
La primera ministra en funciones de Letonia, Evika Siliņa, confirmó el incidente en su cuenta de X, en la que dijo estar en "contacto con los servicios responsables que están trabajando en el área del lago Dridzis, en el municipio de Krāslava, tras la caída y explosión de un dron en el lago".
"Espero de los servicios la información más detallada posible sobre las circunstancias del incidente y las acciones posteriores. Invito a los residentes a seguir la información oficial", agregó.
Rusia eleva a 10 el número de fallecidos en el ataque a una residencia en Lugansk
Las autoridades rusas elevaron este sábado a 10 el número de fallecidos en un ataque de Kiev contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Moscú, que ocurrió la víspera.
"Los rescatistas estuvieron recogiendo los escombros toda la noche. Lamentablemente, las esperanzas no se cumplieron y el número de víctimas mortales ascendió a 10", escribió en redes sociales el gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pásechnik.
Agregó que el número de heridos se sitúa en 48, mientras el paradero de otras 11 personas sigue sin conocerse.
Rusia anuncia el derribo de 348 drones ucranianos
Las fuerzas antiaéreas rusas han derribado 348 drones lanzados por Kiev durante la noche pasada, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
Los aparatos no tripulados fueron destruidos sobre 14 regiones, así como los mares Azov y Negro.
Los drones enemigos obligaron a suspender temporalmente las operaciones en varios aeropuertos rusos.
El ministro alemán de Asuntos Exteriores ve la opción de negociación directa de la UE con Rusia, si se sienta a la mesa
El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, indicó este viernes que entre los países de la Unión Europea se está considerando la posibilidad de negociar directamente con Rusia un alto el fuego en Ucrania, siempre que Moscú acepte sentarse a la mesa y bajo la premisa del apoyo a Kiev. "Yo diría que estamos de camino a eso. Porque el formato (de negociación) que vemos ahora está, diría, desbordado", dijo el ministro durante su intervención en un panel en el foro Globosec, que se celebra en Praga hasta mañana. Wadephul indicó, sin precisar más, que "las mismas personas" que están negociando con Rusia lo hacen también en Irán y en Gaza, un conflicto este que, dijo, sigue sin resolverse.
Guterres condena el ataque contra residencia estudiantil en Lugansk, anexionada por Rusia
El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este viernes el ataque contra una residencia de estudiantes en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia en 2022 y que, según el presidente Vladímir Putin, dejó ya seis fallecidos. "Condenamos enérgicamente cualquier ataque contra la población civil y las infraestructuras civiles, independientemente del lugar en que se produzcan", declaró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en la que afirmó que la ONU sigue "con preocupación" las informaciones sobre el ataque. El Kremlin acusó a Ucrania de haber cometido un "crimen monstruoso" y pidió que se rindan cuentas y que "el régimen de Kiev sea castigado". Más tarde, Putin calificó el ataque de atentado terrorista y aseguró que ya hay al menos 6 muertos y 15 personas desparecidas.
Rubio, "preocupado" por una posible escalada tras incidentes con drones en el Báltico
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se mostró este viernes preocupado por los recientes incidentes con drones en los países bálticos y dijo temer una escalada del conflicto en Ucrania.
"Entendemos que estos países se sientan amenazados por razones obvias. Es algo preocupante porque siempre te alarma que algo así pueda desencadenar algo más grande, y esa siempre es una posibilidad", dijo Rubio en rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg (sur de Suecia).
Putin dice que 6 personas murieron y 15 están desaparecidas tras ataque de Kiev en Lugansk
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que seis personas murieron y 15 están desaparecidas tras el ataque ucraniano contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, controlada por Moscú.
"Actualmente, sabemos de 6 muertos y 15 personas se encuentran desaparecidas", dijo el jefe del Kremlin durante una reunión televisada al tiempo que calificó el ataque de un atentado terrorista.
Rusia anuncia la toma de "un nudo defensivo clave" de las tropas de Ucrania en la provincia de Zaporiyia
Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el sur del país, en el marco del conflicto desatado en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las tropas rusas se han hecho con el control de Verjniaya Tersa, que ha descrito como "un nudo defensivo clave" para las fuerzas de Ucrania en esta zona del frente.
"El grupo se ha hecho con 12,5 kilómetros cuadrados de territorio", ha especificado, antes de agregar que durante los combates han sido destruidos seis vehículos blindados, 17 camionetas y "más de 30 sistemas robóticos terrestres", entre otro material, sin pronunciarse sobre bajas entre sus filas.
ACNUR denuncia un ataque ruso contra una de sus instalaciones en Ucrania
Un almacén alquilado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en la ciudad de Dnipro (este de Ucrania) fue alcanzado el 20 de mayo por misiles rusos, lo que causó dos muertos, varios heridos y destruyó materiales destinados a ayuda humanitaria, denunció este viernes la organización.
"Es el primer ataque de este tipo contra una instalación de ACNUR desde el inicio de la invasión rusa a gran escala", indicó en rueda de prensa la representante de ACNUR para Ucrania, Bernadette Castel-Hollingworth, quien señaló que la ayuda humanitaria destruida en el ataque estaba valorada en más de un millón de dólares.
El ataque "no sólo ha privado a muchas personas de asistencia vital, sino que también socava la respuesta humanitaria en un momento en el que las necesidades son mayores que nunca", en un contexto de escalada general de los ataques en todo el país, indicó desde Kiev para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.
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