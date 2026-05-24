El PNV se aleja de Sánchez y ve "irresponsable" que agote el mandato hasta mediados de 2027

El estallido del caso Plus Ultra, que ha puesto bajo la lupa de la justicia al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, no solo afecta al PSOE. Su onda expansiva también amenaza con desgastar a los partidos que dan estabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. La primera de estas formaciones en levantar la voz ha sido el PNV. Su presidente, Aitor Esteban, ha dicho este domingo que sería "irresponsable" que el Gobierno de Pedro Sánchez "siga más allá de 2026".

Los nacionalistas vascos, pues, empiezan a alejarse de Sánchez con quien han mantenido unas relaciones estables en los últimos años. Tan estables como que avalaron su última investidura en noviembre de 2023. Esteban ha justificado su posición alegando que el ejecutivo actual no tiene "rumbo" ni "mayoría estable", a lo que hay que sumar "una agenda descontrolada y judicializada". Ha lanzado esta advertencia en su intervención en el acto que su partido ha celebrado en Durango (Bizkaia).

Queda justo un año para las elecciones municipales y el PNV y otros socios de Sánchez temen desgastarse junto a él por los casos judiciales que cercan al PSOE. Esteban ha expresado este domingo que estos "escándalos judiciales" son "absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental". Ante este escenario, ha considerado que el presidente debería dar por zanjado el mandato este mismo año.

Este panorama hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura Aitor Esteban — Presidente del PNV

Transcurridos unos días desde el estallido del caso Plus Ultra, los nacionalistas vascos ya han podido estudiar a fondo el asunto y han llegado a la conclusión de que la imputación de Zapatero "es muy seria". Para el PNV el contenido del auto judicial es "muy grave y muy preocupante", por lo que ha considerado que el Ejecutivo central "no puede ventilar el asunto" apelando a que se trata de un caso de 'lawfare'.

"Este panorama hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuesto, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada", ha puntualizado Esteban, que también ha advertido al PSOE de que aún hacen falta "muchas explicaciones". El lehendakari, Imanol Pradales, también se ha referido a la inestabilidad del escenario político nacional: "Puede pasar cualquier cosa".

Al PSOE no le "cuadra"

A 600 kilómetros de Durango, en Granollers (Barcelona), el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha sido el encargado de defender al partido de las últimas revelaciones del caso, que aún dejan en una posición más comprometida al expresidente. Pese a todo, los socialistas insisten en defender la inocencia de Zapatero. Aseguran que no les "cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero se haya podido corromper".

En democracia, se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia Aitor Esteban — Presidente del PNV

"De todo lo que se conoce, Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en cinco años prácticamente", ha subrayado el portavoz socialista, que ha remarcado que "aún no se ha demostrado absolutamente nada". "En democracia, se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia", ha destacado. Nada impide al PSOE llevar su defensa de Zapatero hasta las últimas consecuencias, pero empieza a ver cómo sus socios le dan la espalda en el Congreso. El primero en hacerlo ha sido el PNV.