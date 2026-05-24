La trama de Zapatero creó una empresa en Islas Vírgenes británicas para representar a un banco que dependía de Delcy Rodríguez en Dubái

Delcy Rodríguez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, durante un encuentro en junio de 2016. / OEA / EUROPA PRESS

El informe de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero desvela que el denominado "Grupo Zapatero" creó una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas con la que representó en diciembre de 2020 al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya titular entre septiembre de 2020 y 2024 era la ahora presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez.

En un documento denominado “Mandate Landside Holding", recibido en un correo de la trama el 18 de diciembre de 2020, se incluye un acuerdo de negociación para que la mercantil Landside Holding LTD, "presidida y representada por Julio Martínez Martínez, actúe en nombre y representación del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), ante la negociación que se producirá con la sociedad Noor Capital, PSC", dice el documento policial.

José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. / José Luis Roca

Este contrato, "en la cláusula séptima incorpora unos honorarios del 8,75% de los fondos recaudados durante las negociaciones, que serán abonados al representante designado, esto es Julio Martínez Martínez", el considerado "lugarteniente" de Zapatero.

Tres millones en cinco años

Precisamente, la trama abrió en Dubái una empresa con el mismo nombre: Landside Dubai, Fzco. Estaba participada al 100% por la sociedad Idella Consulenza Strategica SL, una firma que controlaban Julio Martínez y también su hermano Manuel. Con ella, en marzo de 2021 proyectaban obtener "al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años", con un negocio consistente en ofrecer consultoría a empresas de habla hispana interesada en hacer negocios en los Emiratos Árabes fuera del radar de Hacienda.

El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la denominada 'comisión Koldo' en el Senado / CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

Idella suscribió con Plus Ultra un contrato por el que cobraría el 1% del rescate público, 530.000 euros, apuntándose la posibilidad de que el objeto de la creación de Landside fuera, precisamente, el cobro de dicha cantidad en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero, dada la proximidad temporal de la fecha de suscripción del contrato (19/01/2021), el inicio de las gestiones para la constitución de la sociedad (26/01/2021) y la no constancia del pago en España", concluye la UDEF.

Un archivo en formato PDF denominado “document” contiene "un resumen del balance de la cartera de inversión" de la empresa de Islas Vírgenes Británicas "gestionada a través de la sociedad Mora WM Securities LLC". En él se incluye fondos por 618.000 dólares radicados en Miami (EEUU). Precisamente, el juez José Luis Calama ha enviado una comisión rogatoria a este país en busca del dinero de Julio Martínez Martínez.

Las comunicaciones intervenidas por la UDEF revelan que la red liderada por el expresidente del Gobierno "actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala", según especifica el auto de imputación del expresidente del Gobierno, al que ha tenido acceso esta redacción.

Ministerio de Economía

La entidad bancaria que representó la trama de Zapatero, Bandes, fue creada en 2001 por el Gobierno de Hugo Chávez como un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, y que se encarga de representar a Venezuela en los dos grandes fondos creados con China.

José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. / José Luis Roca

"El andamiaje legal que rige el Bandes, ajustado en varias ocasiones para brindarle un amplio margen de actuación sin obligaciones de rendir cuentas, ha condicionado la eficiencia, control y transparencia en la administración de los fondos", lamenta la ONG Transparencia, que destaca que varios de sus máximos responsables han sido vinculados a casos de corrupción.

Transparencia Venezuela en el Exilio pone de manifiesto que las operaciones de crédito del Bandes "se realizan al margen del control parlamentario, únicamente bajo la supervisión de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y, la Contraloría General de la República (CGR) que, desde hace años funciona sin autonomía y sin recursos financieros ni humanos suficientes para realizar una labor eficiente".

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