Kimi Antonelli se sube a las barbas de George Russsell

Tiene solo diecinueve añitos pero Kimi Antonelli ha dejado de ser un joven padawan para convertirse en todo un maestro jedi. Parece algo evidente tras las cuatro victorias consecutivas que el chiquito de Bolonia lleva, pero los modos que ha exhibido en la cita canadiense son muestra de una tremenda madurez y no solo al volante.

El Gran Premio en el Gilles Villenueve incluía una sprint el sábado en la que se dispararon las alarmas por el enfrentamiento entre Russell y Antonelli. El inglés se llevó los ocho puntos de la carrera corta, pero su compañero le tiró el coche sin miedo en varias ocasiones. Volvimos a recordar la frase de Ayrton que nos hablaba de que, si ves un hueco y no vas a por él, no eres un piloto. Y eso hizo Kimi: jugarse el bigote, a pesar de verse frenado por una defensa extrema de George. Entonces llegó la rajada del italiano en la radio por los malos modos del británico y fue Totto Wolf quien tuvo que templar gaitas y pedirle a su protegido que callara, que esas cosas se discutían de puertas adentro.

A pesar de todos los paños calientes que hubiera podido poner Mercedes en sus reuniones privadas, el domingo Kimi salía a la carrera con un mantra interiorizado: "Ahora ya sé cómo tengo que competir". Y de esa manera corrió, sin miedo, sin importarle que es el jovencito, a por todas. Los dos de Mercedes nos hicieron olvidar durante más de veinte vueltas el clipping, el superclipping y la superioridad insultante de Mercedes por tener el mejor coche de la parrilla. Nos conformamos con que haya un equipo dominante pero con el alivio de tener dos pilotos que no solo tienen ganas de pelear sino que además su jefe les deja hacerlo.

Russell va a tener que ponerse las pilas si no quiere que Kimi siga aumentando la ventaja en el mundial, que ya es de 18 puntos. Y parece que cerrar la puerta en cada curva no le va a ser suficiente porque Antonelli ya le ha dejado claro que seguirá, siempre que su padrino Totto Wolf se lo permita, subiéndose a las barbas del inglés.