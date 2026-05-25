La UDEF detalla los mensajes enviados por 'Gertru' para atribuir al expresidente Zapatero la "posición directiva" de la trama

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Polícía tiene muy en cuenta una serie de mensajes enviados desde la dirección de correo "presidentezapatero" por su secretaria, María Gertrudis Alcázar, 'Gertru', para tratar de acreditar la "posición directiva" o el "liderazgo" que atribuyen al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la presunta trama de corrupción investigada. En esos correos, Gertru pregunta al gestor de confianza del empresario alicantino Javier Martínez Martínez, amigo del político socialista y considerado su "lugarteniente", por el importe que debe ponerse en determinadas facturas o si saldrán juntos de la zona de autoridades del aeropuerto.

Los informes policiales, de 158 y 186 páginas, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, consideran que de los correos electrónicos analizados "se desprende" que Rodríguez Zapatero "remitiría determinadas gestiones o directrices a través de Gertru, quien se encargaría —junto con Judith— en su condición de empleadas administrativas a su servicio", de "dar cobertura formal o soporte documental a la actividad, la cual es desarrollada en la oficina ubicada en la calle Ferraz" para los expresidentes, frente a la sede central del partido.

José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. / José Luis Roca

Según los investigadores, estas directrices las ejecutaría Cristóbal Cano, "quien desempeña funciones de director de administración para Julio Martínez" dentro de la estructura societaria investigada; los correos acreditarían "la existencia de una actuación coordinada y dirigida a evitar la vinculación" entre Zapatero y 'Julito'. En concreto, citan uno en el que Gertru preguntaba si saldría con el político por la sala de autoridades y Cano contesta: "Me indica Julio que saldrá junto al presidente, pero que habitualmente no lo hacen constar. Espero haberme explicado”.

Destinatario, Zapatero

Tras destacar que "del análisis del contenido de las conversaciones se desprende que Julio Martínez elimina de manera sistemática algunos de los mensajes que él mismo escribe", concluye que ello "obedecería a una estrategia orientada a dificultar la trazabilidad de sus comunicaciones y por ende su vinculación con José Luis Rodríguez Zapatero". A continuación reproduce uno de Domingo Amaro Chacón, de Softgestor, que parece dirigido en realidad al político socialista, al incluir comentarios del tipo: "Presidente, le reporto las novedades" o, "presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto".

Esquema del informe de la UDEF que sigue el rastro del dinero de la trama en que involucras al expresidente Rodríguez Zapatero

Los agentes consideran que los correos refuerzan que existía "un seguimiento directo y conocimiento efectivo de José Luis Rodríguez Zapatero respecto de las actuaciones practicadas". Para ello se basan en el mensaje remitido por Manuel Aaron Fajardo sobre la búsqueda de financiación de Plus Ultra Líneas Aéreas con el texto: “Me pregunta el amigo que cómo van los avales”. Los investigadores precisan que Fajardo y Martínez "actuarían como persona de confianza del expresidente y ejercería como interlocutores directos con los clientes de la red".

El informe, a continuación, reproduce uno de Gertru en respuesta a Cristóbal Cano: "Lo he hablado con el presidente Zapatero y me indica que a finales de mes me dirá. Pero si tenéis una propuesta pásamela o lo vemos y a finales de semana se lo digo". La conclusión de la UDEF es que "del análisis conjunto de los correos electrónicos examinados se desprende la existencia de una operativa en la que la emisión de facturas no aparece vinculada de forma directa a la realización de servicios, sino que, por el contrario, se articulan con carácter posterior y mediante la coordinación de las partes implicadas. En particular, se observa cómo se consulta la adaptación a conveniencia de una o varias facturas, los conceptos a consignar o incluso los importes de las mismas. En la misma línea, se observa también como se determina en qué trimestre deben emitirse las facturas".

El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la denominada 'comisión Koldo' en el Senado / CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS

Ello también "se aprecia en otras sociedades de la trama, el modo de proceder y, particularmente, la estructura societaria instrumentalizada por Julio Martínez Martínez, que tendría la capacidad de generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles". En este sentido, los agentes destacan que de las 39 empresas del entramado, 23 estarían inactivas, aunque tres, pese a ello, contarían con "un importante movimiento en cuentas bancarias" y de las 15 que se encuentran activas, ocho de ellas "no tienen empleados por cuenta ajena o sus retribuciones acumuladas se encuentran por debajo de 10.000 euros en el periodo analizado". Por eso, consideran que sus empresas eran meras "canalizadoras de fondos" y que él mismo era un testaferro de Zapatero.

Dubái

El informe también incluye los correos cruzados entre Gertru y Cano en los que ella le facilita el contacto del restaurante Portonovo, donde, dado que había problemas para comunicar, un escolta se desplaza para reservar para dos personas a nombre de "Julio". Según los agentes, "tanto del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta se deriva que necesariamente las instrucciones tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero que concierta una reunión a la que tiene que acudir Julio Martínez".

Según las pesquisas, "un día después, y según consta en un correo electrónico enviado por Tomás Guerrero", fundador del Halal international Tourism, a Julio Martínez, el primero detalla al segundo "toda la documentación precisa para constituir la sociedad en Dubái, solicitándole a continuación que se la envíe. También "se hace constar que le pone en contacto con los 'responsables de la zona franca' para que le guíen con el proceso de registro a través de su plataforma, teniendo que cumplimentar una serie de documentos".

El informe también considera que "evidencia" que Rodríguez Zapatero ejercía una "posición directiva" de la trama, al ser él quien remite dos archivos de Excel en un breve espacio temporal sobre potenciales clientes. Los agentes sostienen que "estos archivos no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística. Además, independientemente de que se pone de manifiesto que quien inicia las comunicaciones dispondría de la información necesaria para su elaboración y difusión, según se observa también establecería los criterios de actuación, como se irá desarrollando en los subsiguientes apartados".

Suscríbete para seguir leyendo