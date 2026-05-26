Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Lavrov insta a Rubio a evacuar a los diplomáticos de EEUU de Kiev

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha emplazado a su par estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, a evacuar a su personal de la capital ucraniana, Kiev, en lo que parecen los prolegómenos de un nuevo ataque ruso con misiles contral la ciudad.

"Por orden del presidente ruso Vladimir Putin, Serguéi Lavrov informó oficialmente a la parte estadounidense que, en respuesta a los continuos ataques terroristas del régimen de Kiev contra civiles y objetivos civiles en territorio ruso, las Fuerzas Armadas rusas están lanzando ataques sistemáticos y constantes contra instalaciones en Kiev utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas y contra los centros de toma de decisiones pertinentes", ha informado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.