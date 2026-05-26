Opinión | Caso Zapatero
EP
Las joyas de la caja fuerte de Zapatero están valoradas "entre 30.000 y 50.000 euros", según el portavoz del expresidente
Las joyas que encontró la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la caja fuerte durante los registros en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero estarían valoradas "entre 30.000 y 50.000 euros", según ha afirmado este martes el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, que ejerce como portavoz autorizado del expresidente del Gobierno.
En declaraciones a 'La hora de La 1', recogidas por Europa Press, ha indicado que la caja fuerte que analizó la Policía fue trasladada al despacho de Zapatero tras vender el hogar que compartía con su esposa "y que permite cancelar la hipoteca" que consta en el auto de imputación del juez José Luis Calama. Según ha explicado, el exjefe del Ejecutivo decidió este movimiento para no tener las joyas en su vivienda de alquiler, a la espera de que se construyera su nueva casa.
El portavoz, además, ha compartido la explicación que ofreció la secretaria del exdirigente socialista, Gertrudis Alcázar, en la que señaló que el material hallado en la caja fuerte responderían a la herencia de Sonsoles Espinosa y a "regalos de viajes".
Arroyo ha desmentido también que fueran regalos de Arabia Saudí "por valor de medio millón de euros". Asimismo, ha trasladado que el expresidente quedó "sorprendido" tras ver las fotografías de las joyas.
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