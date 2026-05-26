El PSOE desoye el aviso del PNV mientras el resto de socios le da margen de maniobra

El aviso de Aitor Esteban al Gobierno, pidiendo la convocatoria de elecciones antes de que termine el año, no parece haber causado mucha impresión en las filas socialistas, que ven como el resto de sus socios le sigue dando cierto margen de actuación al Ejecutivo. Eso sí, siempre bajo las exigencias de transparencia ante el presunto caso de corrupción de José Luís Rodríguez Zapatero. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dejado claro que la intención del Ejecutivo es continuar hasta 2027, cuando terminará la legislatura, y ha advertido de que si alguien se quiere "interponer" en este objetivo tendrá que presentar una moción de censura. Ha sido en ese punto cuando ha descartado que los jeltzales sean capaces de sumarse a una iniciativa que necesitaría los votos de Vox para prosperar.

"El que quiera interrumpir la legislatura tiene una herramienta que es la moción de censura y no veo al PNV firmando una moción de censura con Vox", ha sentenciado López en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha reiterado en varias ocasiones que el Gobierno va a seguir adelante y que seguirá "dialogando" con todos los grupos que conforman en bloque de la investidura. Incluidos los de Esteban.

La pregunta es si al otro lado habrá un aliado con el que interlocutar. Tras las palabras de López, ha sido su homóloga en el PNV, Maribel Vaquero, quien ha ratificado el aviso de Esteban. "El PNV considera que esta legislatura, en estos momentos, no puede seguir como está", ha sentenciado en los pasillos de la Cámara Baja antes de repetir que "esta legislatura no puede llegar a su fin en 2027" y que sería una "irresponsabilidad completa" hacerlo. Para dar énfasis a su advertencia, ha recordado que el Gobierno no ha logrado aprobar ningún presupuesto en los últimos años, no lleva "leyes importantes" al Congreso y los casos de corrupción hacen que la "crispación" sea cada vez mayor.

Seguir es "lo democrático"

Preguntada sobre qué hacer ante el rechazo del Gobierno a adelantar los comicios, Vaquero ha señalado que esa cuestión la deben responder los socialistas: "¿Creen que se puede continuar esta legislatura hasta finalizar en 2027?". Casi adelantándose a esta pregunta, López ya dejó claro en la sala de prensa de que sus planes son los enunciados desde hace meses por el propio Sánchez. "Este Gobierno va a seguir hasta 2027 y eso es lo democrático. Lo democrático es hacer las legislaturas que a uno le corresponde", ha sentenciado, dando también respuesta al barón socialista Emiliano García Page, que ha pedido elecciones o una cuestión de confianza. Igual que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, la única socia que ha admitido que si no se plantean su voto a favor de una moción de censura es porque el PP no la ha registrado.

Acerca de las nuevas informaciones conocidas sobre la presunta corrupción de José Luis Rodríguez Zapatero, López ha repetido el mismo mensaje que en días pasados: "Justicia y presunción de inocencia". Así, ha denunciado que el PP no siga esta premisa, sino la de recurrir al "fango" y "poner el ventilador". No obstante, entre la estrategia enunciada por el portavoz de los socialistas no está la de ofrecer respuestas a los aliados, que es lo que muchos le han demandado este martes, dando margen a que el Gobierno siga adelante. Sobre todo, si es para cumplir con sus compromisos de investidura.

La "transparencia" exigida

"Transparencia" ha sido la palabra más empleada por la mayoría de aliados para reclamar información al Ejecutivo. La ha usado la líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, que ha descartado sumarse a una hipotética moción de censura que presente el PP, el único partido con los diputados necesarios para hacerlo. También lo ha hecho su homóloga en ERC, Ester Capella, que ha pedido al propio Zapatero que "se explique debidamente para alejar sombras de dudas sobre sus actuaciones". Además, yendo más allá que los posconvergentes, ha rechazado que Sánchez deba adelantar las elecciones. "O, en todo caso, primero que cumpla y luego, si quiere, que convoque elecciones", ha puntualizado.

No ha sido la única que ha echado mano de este argumento. En Sumar varios portavoces han tratado de aislar el caso de Zapatero para defender la continuidad del Gobierno, alegando además que quedan muchas cosas por hacer. Lo mismo ha dicho el diputado del BNG Nestor Rego, que ha reclamado esa transparencia a la vez que defendía que su prioridad es que "el Gobierno cumpla los compromisos con Galicia y que para eso precia algo más de tiempo". La más contundente, pero también evitando mencionar una moción de censura o una ruptura total con el Ejecutivo, ha sido la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha recordado que su formación dió por "muerta" la legislatura hace tiempo.

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