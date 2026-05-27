La Audiencia Nacional pide al PSOE documentación sobre la campaña electoral de Illa en 2024

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Leire Díez', pone en el foco también al PSC y ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) que requiera al PSOE documentación sobre la campaña de Salvador Illa de las elecciones autonómicas catalanas de 2024. Fue tras esos comicios que se convirtió en president de la Generalitat y, a su vez, en el principal apoyo institucional de Pedro Sánchez.

Según recoge el auto de requerimiento, el juez solicita toda la documentación interna y contable relativa a los comicios celebrados en Catalunya el 12 de mayo de 2024. En concreto, exige la documentación presentada ante la Sindicatura de Comptes de Catalunya y el Tribunal de Cuentas sobre contratos, facturas, gastos en propaganda, publicidad y servicios electorales durante la campaña, que transcurrió entre el 26 de abril y el 10 de mayo. Sin embargo, no especifica ninguna sospecha o vinculación de esta campaña por los hechos por los que se investiga a Leire Díez.

La respuesta del PSC

Fuentes del PSC recuerdan que el Partit dels Socialistes de Catalunya es un partido jurídicamente distinto al del PSOE y que, por lo tanto, es desde Catalunya y no desde Ferraz que se asume el coste de las campañas electorales catalanas, además de subrayar que toda la documentación sobre sus finanzas está en manos de la Sindicatura de Comptes. En un comunicado, el PSC defiende haber "respetado en todo momento la legislación electoral y actuado con total transparencia", además de haber puesto a disposición de la justicia "toda la información" que ya había sido enviada a la Sindicatura de Comptes para que sea puesta a disposición judicial. "Hemos colaborado y colaboraremos con las autoridades judiciales en todo lo que sea necesario", concluyen.

Este miércoles, la UCO ha acudido a la sede del PSOE para requerir documentación en el marco de una investigación de una presunta trama dedicada a torpedear procesos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, además de apuntar que se habrían hecho pagos desde la gerencia del partido por esas interferencias. Según relata el juez Pedraz, se trataría de una "trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban" a la Moncloa o a los socialistas. El PSC destaca que el auto "no contiene ninguna afirmación que vincule" la campaña electoral catalana con estos hechos que están siendo investigados.