Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania y más de 40 países denuncian ante la ONU una "escalada inaceptable” de ataques rusos

El representante permanente de Ucrania ante la ONU, Andrii Melnyk, denunció este martes, junto a los embajadores de más de 40 países, una "escalada inaceptable" de los ataques rusos a su país este fin de semana y pidió un alto el fuego "total, inmediato e incondicional".

"Rusia ha alcanzado un nuevo y atroz nivel de agresión contra Ucrania al intensificar aún más sus ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles", declaró Melnyk frente al Consejo de Seguridad junto a casi todos los representantes europeos, el de la Unión Europea y los de Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur, entre otros.