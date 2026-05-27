Sánchez y León XIV se reúnen por primera vez en el Vaticano antes de la visita del Papa a España en junio

Puntual casi al minuto, Pedro Sánchez ha entrado este miércoles en el Cortile San Damaso, el patio renacentista de tres plantas de loggias —obra de Bramante y Rafael— donde los Papas suelen recibir a los jefes de Estado y donde los coches oficiales entran despacio y las cámaras esperan. Desde allí, tras ser recibido por el arzobispo bosnio Peter Rajic, nuevo prefecto de la Casa Pontificia, el presidente ha sido acompañado a la tercera logia donde se encuentra la biblioteca y donde León XIV le aguardaba para la prevista reunión entre los dos.

Después de la reunión, que ha durado unos 45 minutos, El Vaticano ha emitido un comunicado expresando satisfacción por la visita de Sánchez. "Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se expresó satisfacción por el inminente Viaje Apostólico del Santo Padre, señal de las buenas relaciones que existen entre la Santa Sede y España", ha explicado la Santa Sede. "A continuación, se hizo referencia a algunas cuestiones de interés común, como la necesidad de fomentar un diálogo fructífero entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales, así como entre los diversos componentes de la sociedad civil, basado en el respeto mutuo y orientado a la promoción del bien común", ha añadido.

Poco después, Pedro Sánchez le ha devuelto los elogios. León XIV, ha dicho, es "una brújula moral en la lucha contra la injusticia y en el compromiso de estar siempre del lado de los más débiles". El Papa, según él, está haciendo "algo revolucionario" en estos tiempos, que es manifestar "empatía" ante "los sinrazones" del mundo, según ha afirmado el presidente español, antes de cargar contra la agenda de extrema derecha y defender a la agenda de su Gobierno.

Sobre el contenido de la reunión, el presidente ha descrito "una cierta sintonía" entre él y el Papa, en particular en la defensa de la paz, la lucha contra la pobreza y los asuntos migratorios, temas que, ha subrayado, "estarán muy presentes en el viaje del Papa a España". Sobre la inteligencia artificial, Sánchez también ha sido categórico: León XIV "tiene razón". "La IA es todo menos neutral, y lo estamos viendo", dijo, antes de felicitar al Papa por haber centrado en ese asunto su primera encíclica, la Magnifica Humanitatis, presentada el lunes.

Primer cara a cara

El encuentro ha sido el primer cara a cara entre ambos desde que el papa peruano-estadounidense fue elegido en mayo de 2025, aunque no el primero contacto: ya mantuvieron una conversación telefónica al inicio del pontificado, en la que hablaron de la crisis migratoria y de la necesidad de construir puentes para resolver conflictos. Aquel hilo se ha retomado ahora en persona, y en un momento singular: León XIV acaba de presentar su primera encíclica, la Magnifica Humanitatis, y se prepara para viajar a España del 6 al 12 de junio, en lo que será una de las visitas más esperadas de su pontificado. Madrid, Barcelona y Canarias figuran en el programa.

Sánchez ha llegado al Vaticano además después de que el martes citara en dos ocasiones al nuevo pontífice en su discurso en la FAO, en particular por sus llamamientos a desarmar la inteligencia artificial. "De camino a Roma y al encuentro con el Papa, una convicción compartida: o ponemos el progreso al servicio de las personas, o el futuro será la condena de generaciones enteras", escribió asimismo en sus redes antes de emprender el viaje. Después del encuentro con el jefe de la Iglesia católica, el líder español también tiene previsto una reunión con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

La gira romana de Sánchez no ha estado, sin embargo, libre de turbulencias. La sombra del caso Zapatero le acompañó desde el mismo momento de su llegada a Roma, cuando un periodista le interpeló a gritos nada más llegar el martes a la FAO.