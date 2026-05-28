EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Delcy Rodríguez anuncia la llegada de más empresas petroleras "en las próximas semanas"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que, en "las próximas semanas", más empresas del sector de los hidrocarburos llegarán a su país, que se ha abierto a la inversión privada y extranjera en medio de los acercamientos con Estados Unidos.

"En las próximas semanas, con mayor celeridad, van a llegar más y más empresas a Venezuela, y ustedes, que son trabajadores de la Faja (Petrolífera del Orinoco), lo van a ver con sus ojos", expresó la mandataria en un acto en el estado petrolero de Anzoátegui (este) transmitido por el canal estatal VTV.