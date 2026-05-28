Kallas pide evitar caer en la "trampa" de elegir un negociador e insta a centrarse en acordar una postura común frente a Rusia

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, llamó este jueves a buscar una voz común y objetivos concretos de cara a una posible negociación con Rusia para la paz en Ucrania, en lugar de caer en la "trampa" del Kremlin y discutir quién podría representar al bloque.

"Me parece que es una trampa en la que Rusia quiere que caigamos, que discutamos quién habla con ellos cuando ellos ya están eligiendo quién es adecuado y quién no", dijo Kallas a su llegada a una reunión informal con los ministros de Exteriores de los Veintisiete en Lemesos (Chipre). "No caigamos en esa trampa", añadió antes de recalcar que "las negociaciones son siempre un esfuerzo de equipo".

En toda negociación "hay polis buenos, hay polis malos", subrayó Kallas. Pero para la Estonia, es mucho más importante el qué que el quién. Por eso abogó por debatir cuál debe ser la postura del bloque de cara a esas conversaciones, sus objetivos y líneas rojas, y acordar una postura común. "Solo Ucrania y Rusia pueden negociar y llegar a un acuerdo, pero hay muchas cosas que conciernen a Europa," insistió la alta representante para la política exterior del bloque.

Un mensaje compartido por el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, que destacó que la UE debe respetar la voluntad de Ucrania. Pero si eso es lo que Kiev quiere, dijo Albares, el bloque debería tener voz en las negociaciones. "Lo que importa más que hablar de un enviado especial es que tenemos que tener una sola voz", subrayó el ministro a su llegada a la reunión.

"Una sola voz más que una sola persona, eso es lo que importa", abundó Albares, que abrió la puerta a que sean las propias figuras dentro de la UE quienes representen a los Veintisiete. La propia Kallas no cierra la puerta a asumir la responsabilidad, alegando que su cargo, como jefa de la diplomacia europea, también "implica representar a Europa".

El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, afirmó que la UE debe "aprovechar la oportunidad que brinda la decisión de Estados Unidos" de suspender su participación en las negociaciones. Como Albares y Kallas, para Prévot, quien represente al bloque es importante, pero sobre todo, hay que definir cómo y qué se negocia.

"Creo que debemos debatir sobre el contenido del posible proceso de negociación. ¿Qué tipo de proyecto puede proponer la UE en la mesa de negociación?", dijo Prévot. "Creo que debemos tomar una decisión común, no solo designando a una persona, sino también definiendo el contenido que queremos incluir en la mesa de negociación", añadió.

Más presión, menos representantes

Los países bálticos, sin embargo, no creen que sea el momento de hablar de representantes para unas posibles negociaciones de paz, sino de presionar a Rusia para que se siente a negociar. Más sanciones y presión económica es lo que reclamó el titular de Exteriores letón, Artjoms Ursulskis. "Lo que debemos hacer es presionarlos para que inicien negociaciones de paz", declaró Ursulskis.

"Todo el mundo habla de quién será la persona que hablará con [el presidente ruso Vladímir] Putin. Pero la realidad, como saben, es que Putin no quiere hablar de nada", apuntó su homólogo estonio Margus Tsahkna. "Necesitamos centrarnos en cómo podemos fortalecer la posición europea", añadió Tsahkna, que llamó también a aumentar la presión sobre el Kremlin.

El letón coincidió, en cualquier caso, en la importancia de que la UE se siente a la mesa, "probablemente alguien que no esté activo en política", porque está en juego la seguridad de Europa. En este sentido, el ministro de Exteriores estonio defendió que las líneas rojas para el bloque deben ser la integridad territorial de Ucrania, y la entrada del país tanto en la UE como en la OTAN.

Líneas rojas y concesiones

Precisamente sobre cuál debería ser la posición en esas negociaciones versóla discusión de los ministros. "Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania porque estamos del lado de Ucrania y defendemos nuestros propios intereses fundamentales de seguridad", reconoció Kallas durante una rueda de prensa tras la reunión.

El pasado mes de febrero, la propia Kallas presentó un documento a los ministros con una serie de peticiones y líneas rojas. Entre otras cuestiones, incluía la exigencia de un alto el fuego como prerrequisito para cualquier negociación, que Rusia ponga fin a los ataques híbridos contra el bloque, que cualquier límite al Ejército ucraniano se aplique también al ruso, además de cuestiones como la independencia o la integridad territorial de Ucrania.

La jefa de la diplomacia europea explicó que algunos países piden ir más allá y que la cuestión de los ciudadanos ucranianos detenidos por Rusia o de los niños secuestrados por el Kremlin sea también parte de esas negociaciones. También mencionó Kallas la preocupación por la presencia de tropas rusas en países como Moldavia o Georgia. "En definitiva, Europa tiene demandas válidas para garantizar que cualquier paz sea duradera", aseguró.

Presión sobre Israel

Los ministros de Exteriores de la UE también abordaron la situación en Oriente Medio durante la reunión, tanto respecto a la situación en Irán como en Líbano, Gaza y Cisjordania. Kallas aseguró que los Veintisiete debatieron la posibilidad de restringir el comercio con los territorios palestinos ocupados por Israel. Una propuesta que la Comisión Europea no ha planteado aún en firme.

También trataron la posibilidad de imponer sanciones contra varios ministros del Gobierno de Binyamín Netanyahu. Según la propia Kallas, algunos países que tradicionalmente se habían opuesto a estas medidas han cambiado su posición. La cuestión es si la unanimidad necesaria para aprobarlas es alcanzable. Una cuestión que no se resolverá hasta el próximo mes de junio, cuando los Veintisiete se vuelvan a dar cita en Bruselas.

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