El PSOE afirma que "no ha ordenado ni amparado" los delitos investigados en el 'caso Leire' y no actuará contra la gerente hasta que no se levante el secreto del sumario

El Gobierno se lanzó este jueves al ataque tras el requerimiento de documentación que realizó el miércoles la Guardia Civil en la sede del PSOE durante más de 16 horas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a asegurar que algunos “quieren derribar a un Gobierno por métodos no democráticos”. Y esto ocurre, según explicó, por el “calendario”, en referencia a los tiempos marcados por la justicia y la concatenación de causas, por las “filtraciones” de causas que están bajo secreto y, finalmente, por la “utilización” política de estas por parte de la oposición. “Esto el PSOE ni lo va a consentir, ni van a doblegarnos”, concluyó en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso. En una línea más matizada, el ministro de política Territorial, Ángel Víctor Torres, criticó la actuación policial en Ferraz calificándola como “un show absoluto”. "Prima entrar en las casas con la mayor de las escandaleras posibles antes que la preservación de un proceso judicial”, llegó a decir.

Por su parte, el PSOE reaccionó a la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO), aunque más de 12 horas después de que los agentes salieran del partido. En una nota oficial, el Partido Socialista asegura "con toda rotundidad que no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas" que se pueden desprender del auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, añadió en X que la formación mantiene "respeto absoluto a la justicia y máxima colaboración". Además, reafirmó que el PSOE "tiene el compromiso firme de actuar con contundencia ante cualquier comportamiento irregular, como siempre hemos demostrado".

El retraso en reaccionar desde Ferraz provocó malestar en varios dirigentes socialistas, que antes de que se hiciera pública la nota habían lamentado que "ante unos hechos como estos", no saliera nadie del partido a defender la honorabilidad de la formación y la limpieza del PSOE ante este supuesto caso de corrupción. Precisamente, en la tarde, se dio a conocer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Congreso.

En su comunicado, la formación socialista detalla que el requerimiento de información que realizaron durante todo el día varios agentes de la Guardia Civil fue atendido "con plena colaboración" con la justicia a lo largo de 16 horas. Los agentes llegaron a Ferraz antes de las 8:30 de la mañana y los últimos no se fueron hasta pasadas las 0:30 horas ya de hoy jueves.

Como consecuencia de este auto, ha resultado imputada la actual gerente del partido, Ana María Fuentes. Desde la dirección del PSOE explicaron a EL PERIÓDICO que no llevarán a cabo ninguna medida con respecto a ella, ni siquiera se abrirá un expediente informativo, hasta que no se levante el secreto del sumario. En ese momento también, añade la nota, cuando se levante el secreto, el PSOE "analizará en profundidad todos los detalles" y dará "todas las explicaciones pertinentes".

El Partido Socialista muestra su extrañeza ante el hecho de que dos juzgados diferentes, el 5 de la Audiencia Nacional y el Juzgado 9 de Instrucción de Madrid, investiguen "dos procedimientos por los mismos hechos". En ambos, el PSOE asegura que "ha colaborado y colabora con cuanta información y documentación se le requiere".

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