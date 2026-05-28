La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora de la comparecencia de Sánchez y la entrada en la sede de la Guardia Civil

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Urtasun exige "limpieza" y "explicaciones" al PSOE y "acciones contundentes" en Ferraz El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exigido hoy "limpieza" y explicaciones al PSOE, tras el registro de ayer de la UCO en la sede socialista que duró 12 horas, además de acciones contundentes en el seno de Ferraz porque han "decepcionado a la gente". Así se ha pronunciado el dirigente de Sumar durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha echado en cara a su socio de gobierno que ayer no diera explicaciones, tras el despliegue de registros llevado a cabo ayer por la Guardia Civil, contra los presuntos autores de una trama contra los fiscales y los agentes que investigan casos que afectan al PSOE y a la familia de Pedro Sánchez.

Comuns cree que el Gobierno no debe resistir para aguantar, sino "para hacer política" La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha afirmado este jueves que el Gobierno no debe resistir para aguantar, sino "para hacer política", y ha reiterado que la línea roja de Sumar respecto a su apoyo al PSOE es si se demuestra una presunta financiación ilegal del partido. Lo ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 al preguntársele por la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil este miércoles en la sede del PSOE por el 'caso Leire Díez', en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) que indaga si hubo pagos desde el PSOE a una presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.

Sordo: "En momentos de incertidumbre global, lo deseable es que las legislaturas duren cuatro años" El secretario general de CCOO afronta el tramo final de una gira de movilización en España con los salarios y la vivienda en el centro del debate, y aventura un aumento de la conflictividad social.

El juicio al hermano de Pedro Sánchez se inicia este jueves El juicio al hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, arranca este jueves, 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz, con las cuestiones previas.

Ángeles Vázquez La trama del PSOE preparó 300.000 euros para intentar extorsionar al fiscal de Anticorrupción que les investigaba El fiscal José Grinda denunció ante su jefe Alejandro Luzón un intento de extorsión por parte de la trama de Leire Díez y Javier Pérez Dolset para que archivara varias causas de corrupción

Iván Gil Sánchez se centra en negar financiación irregular y el PSOE apela a resistir: “No nos van a doblegar” La acumulación de frentes judiciales obliga a Sánchez apretar filas entre los suyos y justificar su continuidad.

Mariano Alonso Freire Feijóo mantiene su agenda en los territorios del PP para combinar una imagen presidenciable con la denuncia de la corrupción El Partido Popular aprovecha la coyuntura política para criticar la corrupción y pedir elecciones anticipadas, aunque con una estrategia más contenida.

Luis Ángel Sanz El PSOE ve una 'mano negra' tras la acumulación de casos judiciales en su contra: "Todo está perfectamente diseñado" Dirigentes socialistas atribuyen toda la responsabilidad del caso de Leire Díez a Santos Cerdán.

Sumar ve al PSOE "en shock" y alerta de una parálisis de legislatura: "No hay nadie al otro lado" El socio minoritario no se plantea pedir una reunión al PSOE, como hizo con el caso Cerdán o el caso SEPI: "No vamos a azuzar".