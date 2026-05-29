Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El gasto ruso en la guerra en Ucrania supera su presupuesto en 28.000 millones de dólares

El gasto de Rusia en la guerra contra Ucrania va camino de superar este año su presupuesto para la ofensiva en 28.000 millones de dólares, lo que obliga al Kremlin a considerar recortes presupuestarios en los próximos años, según una carta a la que el periódico Financial Times (FT) dice que tuvo acceso.

El ministro ruso de Finanzas, Anton Siluanov, solicitó al gabinete en febrero la congelación del gasto previsto en otros ámbitos para cubrir el costo que supone la guerra, según la misiva.