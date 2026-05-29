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Opinión | Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Dos heridos al impactar un dron ruso en un edificio residencial en Rumanía
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
El gasto ruso en la guerra en Ucrania supera su presupuesto en 28.000 millones de dólares
El gasto de Rusia en la guerra contra Ucrania va camino de superar este año su presupuesto para la ofensiva en 28.000 millones de dólares, lo que obliga al Kremlin a considerar recortes presupuestarios en los próximos años, según una carta a la que el periódico Financial Times (FT) dice que tuvo acceso.
El ministro ruso de Finanzas, Anton Siluanov, solicitó al gabinete en febrero la congelación del gasto previsto en otros ámbitos para cubrir el costo que supone la guerra, según la misiva.
El Kremlin celebra que el nuevo primer ministro de Hungría se niegue al envío de armas a Kiev
El Kremlin celebró hoy que el primer ministro de Hungría, Peter Magyar, mantenga la negativa de su predecesor, Viktor Orbán, al envío de armas a Ucrania, y defendió que la paz se alcanzaría más rápidamente si cesan los suministros de armamento a Kiev.
"(Lo valoramos) Positivamente. Si alguna de las partes asegura que no considera necesario atizar las llamas, eso es algo que solo podemos celebrar", afirmó a la prensa rusa el portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, citado por la agencia rusa Interfax.
Indicó que Rusia preferiría que "todos los países tomase esta decisión, la paz llegaría más rápido".
Ucrania denuncia un ataque ruso "deliberado" contra un barco turco en el mar Negro
La Marina ucraniana denunció este viernes un ataque "deliberado" con dron por parte del Ejército ruso contra un barco turco, que navegaba por el mar Negro tras salir de un puerto de la región ucraniana de Odesa.
Según una nota publicada por la Marina de Ucrania, el barco navega bajo la bandera de Vanuatu (una república insular situada en el Pacífico) y es de propiedad turca.
Von der Leyen acusa a Rusia de haber "cruzado una nueva línea"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este viernes que Rusia "ha cruzado una nueva línea" después de que un dron impactara contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, un incidente que ha dejado varios civiles heridos "en territorio de la UE".
"La guerra de agresión de Rusia ha cruzado una nueva línea. La incursión de un dron ruso ha impactado en una zona densamente poblada de Rumanía, causando heridos civiles. En territorio de la UE. Expresamos nuestra plena solidaridad con Rumanía y su pueblo", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.
Dos heridos al impactar un dron ruso en un edificio residencial en Rumanía
Un dron ruso impactó en la madrugada de este viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, desatando un incendio que causó heridas leves a dos personas, informaron las autoridades del país balcánico. (Seguir leyendo)
Guterres alerta de que la guerra en Ucrania puede ir hacia "una escalada fuera de control" tras los últimos ataques
El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este jueves que el curso de la guerra en Ucrania "no es sostenible" y que puede derivar en "una escalada fuera de control" durante una sesión del Consejo de Seguridad celebrada a petición de Kiev. En su intervención, Guterres alertó de la intensificación de los ataques registrados el pasado fin de semana, en particular el fuerte bombardeo ruso contra la capital ucraniana, en el que se habrían utilizado medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oréshnik, y que dejó cuatro muertos y casi un centenar de heridos.
Von der Leyen destaca el papel "crucial" de Bulgaria en el flanco oriental ante las amenazas de Rusia
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado este jueves el papel "crucial" de Bulgaria en la defensa del flanco oriental de la UE frente a las amenazas derivadas de la guerra rusa contra Ucrania y ha asegurado que Bruselas pretende movilizar los 3.200 millones de euros asignados al país en el marco del instrumento SAFE. "Desde las alertas por ataques aéreos hasta los ataques híbridos deliberados de Rusia, las amenazas a la seguridad en nuestra frontera oriental están poniendo a prueba a Europa en su conjunto. Y Bulgaria tiene un papel crucial que desempeñar en nuestra defensa colectiva, en particular en la vigilancia de nuestro flanco oriental", ha afirmado en una comparecencia junto al primer ministro búlgaro, Rumen Radev, en la capital belga.
La UE dice no poder mediar para la paz en Ucrania al no ser "neutral"
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea reafirmaron este jueves su voluntad de impulsar una "paz duradera" en Ucrania aunque admitieron que el bloque no va a poder mediar entre ese país y Rusia porque siempre estará del lado de Kiev. El asunto se debatió en una reunión informal en la que los ministros de países como Bélgica, Alemania, Austria o Luxemburgo mencionaron la posibilidad de designar a un enviado europeo para negociar con Moscú cuando se den las condiciones.
Ucrania confirma un acuerdo con Suecia para comprar 20 aviones de combate y recibir otros 16
Ucrania ha confirmado este jueves que adquirirá 20 aviones de combate de fabricación sueca tipo Gripen, en un acuerdo que incluye además la donación de otros 16 cazas por parte de las Fuerzas Armadas suecas, en un paso clave para reforzar la capacidad aérea ucraniana.
"La máxima prioridad de Ucrania es la defensa aérea. Para reforzarla, Suecia y Ucrania ponen en marcha un importante acuerdo de defensa mediante el cual Ucrania adquirirá cazas suecos Gripen", ha indicado la Presidencia ucraniana en un comunicado conjunto con la oficina del primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en el marco del viaje de Volodimir Zelenski a Estocolmo.
Alemania y Países Bajos asumirán el mando de nuevo cuartel táctico de OTAN en el Báltico
Alemania y Países Bajos asumirán el mando de un nuevo cuartel táctico de la OTAN para el flanco este de la alianza y comandarán fuerzas multinacionales en particular en Estonia y Letonia, según dio a conocer este jueves el Ministerio de Defensa germano.
En concreto, la función será asumida a mediados de este año por parte del Cuerpo Germano-Neerlandés (1GNC), con sede en Münster, en el oeste de Alemania, y que participa en las rotaciones de la OTAN.
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