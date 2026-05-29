Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero

El PSOE evita chocar con García Page

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, no ha valorado las últimas críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por las investigaciones que afectan al PSOE y ha contrapuesto sus declaraciones con la defensa al Gobierno que hacen otros dirigentes socialistas como el líder del Ejecutivo catalán, Salvador Illa. Page aseguró en una entrevista que la mayoría del PSOE piensa cosas "muy parecidas" a lo que él verbaliza e insistió en reclamar una cuestión de confianza o elecciones. Asimismo, afeó las "bromas" que hizo el presidente, Pedro Sánchez, a sus afirmaciones y criticó la "estrategia del búnker", que siempre ha sido "nefasta". Y los búnker "son una prisión, o en terminología actual, una sauna", afirmó el presidente castellanomanchego. En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, la portavoz del PSOE ha evitado valorar estas últimas declaraciones. "No voy a entrar en la política sucia", se ha limitado a responder, para después hacer hincapié en que el presidente del Gobierno "tiene un objetivo muy claro, que es llevar a este país hacia adelante y hacerlo avanzar".