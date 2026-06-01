Opinión | Caso David Sánchez
La Audiencia de Badajoz considera prescrito uno de los cargos contra David Sánchez y no enjuiciará a Gallardo por la contratación de Luis Carrero
El resto de nulidades planteadas por la defensas se han desestimado
David Sánchez no será juzgado por el delito de aceptación de nombramiento ilegal. La Audiencia de Badajoz ha estimado la solicitud que su defensa planteó en el turno de cuestiones previas y considera prescrito este cargo.
El tribunal tampoco enjuiciará a Miguel Ángel Gallardo por la contratación de Luis Carrero, amigo del hermano del presidente y exasesor de Moncloa, al considerar, tal como defendió su abogado, que esta acusación fue "sorpresiva" y ni se le informó ni fue oído en instrucción por este cargo.
El resto de nulidades planteadas por las defensas se han desestimado.
El resto de imputaciones contra David Sánchez y Gallardo, así como el resto de los investigados, se mantienen y el juicio continúa con las declaraciones de los testigos.
El primero, que ya está declarando, es Evaristo Valentí, director del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil cuando se creó la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, que después se adjudicó al hermano del presidente del Gobierno.
- Muriqi ya tiene un acuerdo con su próximo club
- Valencia Basket define su camino hacia el título de Liga en El Palau
- El Valencia CF cobra por la temporada Champions de Mosquera en el Arsenal
- Final | FC Barcelona 77-102 Valencia Basket, la Liga Endesa
- Peter Lim reaparece con la indumentaria del Valencia CF
- Javi Guerra habla de su futuro antes de irse con España
- El Valencia Basket ya conoce horario y rival en los playoffs por el título
- CRÓNICA | Un golazo sobre la bocina de Monente devuelve al Valencia CF a LaLiga F Moeve