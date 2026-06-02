La UDEF desvela que el inversor venezolano que regaló vinos a Zapatero compró Vega Sicilias por 40.000 euros

El inversor venezolano Danilo Alfonso Díazgranados Manglano (62 años), quien según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) regaló vinos al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, compró botellas de alta calidad por un valor de casi 40.000 euros, según consta en un informe policial de 19 de marzo, al que ha tenido acceso este periódico.

Hasta dos fuentes cercanas a Díazgranados consultadas por este diario han negado que los vinos que este financiero regaló al expresidente del Gobierno tuvieran un valor muy elevado. En ambos casos sostienen que cada una de las botellas podría alcanzar un precio de 10 euros.

José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. / José Luis Roca

En el análisis policial de las cuentas de este empresario se contrata que desde una de sus cuentas bancarias se realizaron cuatro pagos por un importe total de 32.078 euros a favor de Bodegas Vega Sicilia SA, una transferencia a Italia por importe de 3.876 euros en concepto de 'Payment Wine Sassicai", una firma vitivinícola de la Toscana italiana, y un abono a favor de Bodega Convento de Las Claras SL (Valladolid) por un importe de 3.423 euros.

Dos cuentas bancarias

Los agentes realizan en este oficio policial dirigido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Zapatero, José Luis Calama, un análisis de dos cuentas bancarias de Díazgranados, considerado por distintas investigaciones periodísticas como uno de los brókeres venezolanos más ligados al dinero del chavismo, inversor, intermediario y operador financiero, que pasó a ser conocido públicamente después de que su hijo Danilo Díazgranados Salvatierra se casara en 2023 en la Toscana con Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel.

En un chat descubierto por la UDEF aparecen referencias a José Luis Rodríguez Zapatero, al que denominan con el nombre clave de “Zorro”, “Z” o “ZZZZ”. La policía investiga además una transferencia el 24 de abril de 2020 de 20.000 euros desde una cuenta de Díazgranados a Whathefav, sociedad de las hijas del expresidente, y conversaciones sobre presuntos pagos al comisario Jesús María Gómez Martín, jefe superior de Policía de Canarias.

José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. / José Luis Roca

En la primera de las cuentas analizadas, los agentes resaltan que se usa con la finalidad de satisfacer pagos, "y a medida que se van agotando los fondos de la cuenta, se recibe un nuevo abono que soporta los siguientes cargos y así sucesivamente, existiendo un equilibrio general entre ingresos y gastos, cuya cuantía aproximada de los mismos asciende a unos 1,8 millones de euros".

5,1 millones de euros

La segunda cuenta descubierta tiene una cuantía más elevada. Entre el 19 de febrero de 2020 y el 24 de octubre de 2024 "presenta abonos por un importe total de 5.193.234 euros y cargos por valor total de 4.743.879 euros. La cuenta se nutre principalmente con fondos propios de Danilo Díazgranados procedentes directamente desde cuentas bancarias cuyo importe asciende a un total de 2.631.761 euros, así como indirectamente canalizados a través de la mercantil Movilway Payment SL, de los que proceden un total de 1.729.472,83 euros correspondientes a la liquidación de dos préstamos y sus respectivos intereses", destaca de forma literal el oficio policial de 19 de marzo.

Fuentes del caso han explicado a esta redacción que la firma Movilway es filial de Celistics Transatlantic SL, también vinculada con Danilo Alfonso Díazgranados Manglano. En el marco de esta inversión este empresario venezolano se vio obligado a interponer una querella contra otro empresario por presunta estafa en relación a unos préstamos, que no le devolvieron.

Díazgranados fue uno de los primeros querellados en 2024 por la fiscal Elena Lorente como uno de los presuntos integrantes de un red internacional de blanqueo en el que también estarían implicados los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu (Perú), Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos), Kristhian Alegre Walter (Perú) y un abogado español.

Sin embargo, las citadas fuentes sostienen que hasta el momento Danilo Alfonso Díazgranados Manglano (62 años) no estaría formalmente investigado en el caso Zapatero.

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