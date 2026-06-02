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Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero
Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
Jefa de Tribunales de El Periódico de España.
Redactor
Periodista
Redactor de la sección de Política
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Mariano Alonso Freire
El PP agita la idea de una moción con convocatoria inmediata de elecciones para que Junts y PNV se retraten y relajar la presión interna
El líder de la oposición no ha rehuido nunca esa cuestión central, la de los eventuales apoyos a una moción de censura. "No me faltan ganas, me faltan votos", ha señalado hasta la saciedad en distintos momentos de la actual legislatura, la primera completa que vive en el puesto de mando en Génova.
Aunque la sala de máquinas de los populares ha tenido que hacer y rehacer una y otra vez el catálogo de argumentarios para despejar esta cuestión que invariablemente se pone sobre la mesa cuando estallan escándalos que afectan a Moncloa, singularmente el caso Koldo en 2024, el caso Cerdán el año pasado por estas fechas y ahora la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el auto del juez Santiago Pedraz que sienta las bases para investigar la supuesta trama de cloacas en el PSOE a través de la célebre 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez.
Ahora, la idea es situar la pelota en el tejado de Junts y el PNV y relajar así la presión interna. Por eso Feijóo lanzó el lunes en Telecinco, donde abrió la semana con una entrevista en profundidad, el compromiso de que, llegado el caso, él solo ofrecería "decencia y elecciones". Es decir, que a no mucho tardar se convocarían elecciones anticipadas. El portavoz nacional, Borja Sémper, evitó dar alguna pista más. Fuentes de la dirección nacional consideran que lo dicho por el presidente del partido no es nuevo, y que solo apela a una idea central, la de que son los nacionalistas catalanes y vascos los que más se juegan en este envite. "Hay que preguntarles a ellos", insisten casi por invariable respuesta.
Sánchez exige a la dirección socialista que responda "con rotundidad" a "los bulos y las actuaciones nada democráticas" contra el Gobierno
Pedro Sánchez trasladó ayer a la dirección del PSOE la necesidad de "responder con rotundidad a los bulos y a las actuaciones poco democráticas" que están tratando de tumbar al Gobierno y al Partido Socialista, según vienen denunciando destacados dirigentes desde la semana pasada, como relataron fuentes de la cúpula socialista a EL PERIÓDICO. El líder socialista se dirigió a la Ejecutiva Federal a puerta cerrada para pedir a sus miembros que trasladen también esta necesidad "a los militantes" ante lo que la formación considera "una campaña de las derechas" contra el Ejecutivo.
Cristina Gallardo
La UDEF desvela que el inversor venezolano que regaló vinos a Zapatero compró Vega Sicilias por 40.000 euros
Entre el 19 de febrero de 2020 y el 24 de octubre de 2024 una cuenta de Danilo Díazgranados "presenta abonos por un importe total de 5.193.234 euros y cargos por valor de 4.743.879 euros".
Ana Cabanillas
Sumar reaviva el choque con el PSOE en el Gobierno para desmarcarse del foco de la corrupción
El socio minoritario pide al PSOE "salir del shock" y poner en agenda las medidas del Consejo de Ministros para rehuir el desgaste.
Tono Calleja Flórez
El amigo de Zapatero no tiene patrimonio que justifique sus empresas Caso Zapatero
Un informe con fecha del pasado 26 de febrero, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, sostiene la jueza que tras analizar toda la actividad económica de Martínez Martínez concluye apuntando a las "rentas bajas imputadas por entidades pertenecientes a su entorno de control", a lo que se une el hecho de que en 2020 y 2021, el año en el que se produjo el cobro del rescate de Plus ultra, este empresario no disponía de cuentas bancarias.
"Los saldos de 2023 parecen responder a un préstamo otorgado por una entidad de su entorno y, en buena parte parecen destinarse a la compra de participaciones en otra sociedad controlada", continúa el informe, que se extiende a lo largo de 54 páginas. También destacan los dos funcionarios de Hacienda firmantes que en noviembre del pasado año 'Julito' abrió una nueva cuenta corriente en la que se registra un movimiento de entrada de 100.000 euros del que se desconoce el origen. Tampoco constan vehículos a su nombre, aunque sí inmuebles y coches adquiridos por personas de su entorno.
El rescate que Sánchez concedió a Plus Ultra se blanqueó desde Mallorca
Según la Audiencia Nacional, las sociedades instrumentales que Simon Verhoeven manejaba desde su residencia en Santa Maria lavaron 16 millones de euros de la aerolínea mediante la trama de Zapatero.
Matías Vallés
La Interpol busca al residente mallorquín clave en el escándalo de Zapatero
El juez califica a Simon Verhoeven, domiciliado en la localidad de Santa Maria, de "principal persona en la generación de facturas falsas" de Plus Ultra.
Cristina Gallardo
Hacienda advirtió a la jueza en febrero del escaso patrimonio del presunto testaferro de Zapatero frente al alto número de empresas que controla
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) dependiente de Hacienda, advirtió el pasado mes de febrero a la jueza del caso 'Plus Ultra', apenas unos días antes de que la causa fuera remitida a la Audiencia Nacional, del contraste encontrado entre el escaso patrimonio que puede atribuirse a Julio 'Julito' Martínez Martínez, amigo y presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y el alto número de empresas --un total de 39-- que controlaba junto con los ingresos declarados en cinco años, cercanos a los 5 millones de euros.
Los ingresos declarados por las empresas entre 2020 y 2025 fueron de 4,8 millones de euros
El PSOE ve un "linchamiento"
La portavoz de la Ejecutiva del PSOE ha denunciado "un linchamiento hacia el que tiene carné socialista y ha asegurado que su formación "no tiene miedo a la justicia". Además, ha coincidido con el ministro Óscar Puente en denunciar que hay "una serie de coincidencias" y "una doble vara de medir" cuando se investiga la corrupción del PP o la del PSOE.
"El partido está viendo que en el entorno de ciertas investigaciones hay intereses claros para derrumbar la acción de un Gobierno. Los militantes socialistas ven una serie de coincidencias y dobles varas de medir que generan serias dudas sobre las instituciones y la imparcialidad de algunos procesos", ha asegurado, sin querer aclarar si en ese "interés para derrumbar al Gobierno" incluye o no a un sector de la judicatura. "Hay quien intenta derribarnos por tierra, mar y aire", ha resumido.
Sánchez pide "tranquilidad" a los suyos y "seguir apoyando" la acción del Gobierno frente a la tormenta judicial
La dirección del PSOE hace de momento oídos sordos a las peticiones de destacados dirigentes socialistas de adelantar las elecciones generales o de convocar un congreso extraordinario del partido. Tras la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero o los múltiples casos de corrupción que se acumulan en torno al partido, hoy Pedro Sánchez ha pedido a la Ejecutiva a puerta cerrada "tranquilidad" y "seguir apoyando" la acción del Gobierno frente a la tormenta judicial que asola a la organización.
La portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, ha asegurado después y preguntada por los periodistas que el PSOE "siempre escucha a todos" y "siempre escucha a todos los líderes territoriales", incluidos a aquellos que "siempre critican a Pedro Sánchez". Pero también escucha "a la gente que dice que hay que aguantar, que hay que resistir porque los datos avalan a este Gobierno". Mínguez ha recordado que el PSOE tiene convocado un Comité Federal para el próximo 27 de junio en el que "se van a escuchar todas las opiniones de todos los barones, baronesas y líderes que se tengan que pronunciar". Por eso, ha concluido, "no se va a cambiar el calendario".
En los últimos días, el presidente de Castilla-La Macha, Emiliano García-Page, ha reclamado a Sánchez que adelante las elecciones generales o que convoque una cuestión de confianza en el Congreso. El líder de los socialistas de La Rioja, Javier García, por su parte, ha pedido al secretario general en conversación con EL PERIÓDICO que convoque el Consejo Político Federal para escuchar a todos los barones antes de decidir si adelanta las elecciones generales o si mantiene el calendario. Además, el exministro Ramón Jáuregui ha reclamado un congreso extraordinario en un artículo publicado en El Correo. Por último, el expresidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, también ha pedido un congreso extraordinario en un mensaje en X para "renovar responsables" y "establecer una nueva dirección".
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