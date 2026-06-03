El abogado de David Sánchez tras la declaración del jefe de la UCO: "Apunta al señor Gallardo como puede apuntar a Doraemon"

"Muy errática". Así ha calificado Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, la declaración del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, que, en su comparecencia en el juicio que se sigue en la Audiencia de Badajoz por el presunto enchufe del hermano del presidente del Gobierno en la diputación de Badajoz, ha señalado al expresidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo, como la persona de quién partió la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios que se adjudicó después al músico.

"Apunta al señor Gallardo como puede apuntar a Doraemon, aquí de lo que se trata es de probarlo", ha afirmado Cortés, que por primera vez desde que se inició el juicio ha hecho declaraciones a los medios de comunicación.

Trato diferente

Para el abogado de David Sánchez, la declaración del jefe de la UCO, al frente de la intervención y análisis de miles de correos incautados en la diputación pacense, ha tenido dos momentos "muy claros". Por un lado, según ha dicho, cuando en el turno de las acusaciones populares se ha mostrado "vivo, activo y concluyente" y, por otro, cuando le ha tocado responder a las defensas, "que parece que le dolía la cabeza y le molestaba la luz y ha dicho que no ha dicho nada de lo que sí ha dicho", ha ironizado Cortés.

"La Sala valorará, pero desde mi punto de vista, teniendo ojos en la cara, su declaración ha sido absolutamente errática", ha insistido. En este sentido, el letrado ha hecho hincapié en que ha entrado en "palmaria contradicción con el texto de su atestado", lo que, ha avanzado, se pondrá "de manifiesto en el momento procesal oportuno".

Preguntado por los indicios que la UCO sostiene contra su representado, como el correo con el asunto "hermanísimo" que se intercambiaron justo el día que se publicó la convocatoria de la plaza que luego obtuvo David Sánchez o la búsqueda de vivienda en Badajoz que este realizó antes de saber que se le había adjudicado, Cortés ha señalado que no le afectaba, porque el delito de aceptación de nombramiento ilegal que se atribuía a su cliente lo ha dado por prescrito el tribunal. "Es como es parchís, ya tengo la ficha en casa", ha dicho.

No obstante, Cortés ha cuestionado que en la "España democrática" eso pueda ser prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia. "Si alguna vez tenéis una plaza de funcionario, respetad a la Guardia Civil y interesaros por una casa necesariamente al día siguiente de la adjudicación; no hagáis otra cosa que os pueden imputar", ha instado a los periodistas de nuevo con ironía.

"Con toda la tanquilidad del mundo"

Preguntado por cómo afronta David Sánchez su declaración ante el tribunal este jueves, el abogado ha asegurado que "con toda la tranquilidad del mundo". Lo que no ha querido avanzar es si responderá a las preguntas de todas las partes. "Eso es el traje de la novia, no podemos decirlo", ha comparado.