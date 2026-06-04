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Trama del PSOE, en directo | Última hora del juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y la declaración de testigos

La UCO señala a Gallardo como promotor de la plaza de David Sánchez

El ex jefe de la UCO admitió presiones de sus superiores para no ser "proactivos" en el caso contra el hermano de Sánchez

El abogado de David Sánchez tras la declaración del jefe de la UCO: "Apunta al señor Gallardo como puede apuntar a Doraemon"

David Sanchez, este martes, a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz.

David Sanchez, este martes, a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz. / Jesus G. Hinchado

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Cristina Gallardo

Jefa de Tribunales de El Periódico de España.

Tono Calleja Flórez

Redactor

Ángeles Vázquez

Periodista

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Redactor de la sección de Política

David Sanchez, este martes, a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz.

David Sanchez, este martes, a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz. / Jesus G. Hinchado

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, declara este jueves, 4 de junio, como investigado ante el tribunal que juzga su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Junto a David Sánchez, declarará este jueves el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve investigados, todos ellos responsables de las áreas de Cultura y Recursos Humanos de la institución provincial cuando se creó la plaza.

Aquí un minuto a minuto de lo que sucede en la sala de vistas:

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