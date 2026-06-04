Trama del PSOE, en directo | Última hora del juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y la declaración de testigos

David Sanchez, este martes, a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz. / Jesus G. Hinchado

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, declara este jueves, 4 de junio, como investigado ante el tribunal que juzga su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Junto a David Sánchez, declarará este jueves el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve investigados, todos ellos responsables de las áreas de Cultura y Recursos Humanos de la institución provincial cuando se creó la plaza.

Aquí un minuto a minuto de lo que sucede en la sala de vistas:

Primero, turno para Gallardo La jornada arrancará con la declaración de Miguel Ángel Gallardo y, a continuación, será el turno de David Sánchez. En tercer lugar comparecerá la exdirectora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano; después lo hará la exdiputada de Cultura Cristina Núñez, seguida de la exdirectora de Recursos Humanos de la institución provincial, Juana Cintas. La sesión dedicada a la declaración de los once investigados se desarrollará este jueves de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. Si no diera tiempo a concluir en esa fecha, el calendario prevé continuar el viernes día 5 hasta las 14,00 horas. Una vez hayan declarado los once investigados, el juicio proseguirá los días 8 y 9 de junio, jornadas en las que se presentarán los informes finales de las distintas partes personadas en la causa.

David Sánchez declarará en el juicio por su contratación en Diputación de Badajoz El hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, está citado a declarar este jueves, 4 de junio, como investigado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz por su incorporación en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios. Según el orden fijado para la vista de este jueves, David Sánchez intervendrá en segundo lugar, justo después de la declaración del expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Al inicio de la sesión de este miércoles, el presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, ha detallado el turno de declaración de los once investigados para este jueves, 4 de junio, a partir de las 10,00 horas.

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