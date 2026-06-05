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Feijóo busca una mayoría amplia que le permita no tener que votar su propia moción de censura
Alberto Núñez Feijóo pasará a la historia como el presidente del Gobierno que menos se esforzó para acceder al cargo. Frente a seres ávidos de poder como Aznar o el propio Pedro Sánchez, el presidente en hibernación del PP es el primer español que asegura que no está en la Moncloa porque no quiere.
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