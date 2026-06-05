Putin ironiza sobre como Trump "educó" a Zelenski ante sus modales y vestirse como Rambo

El presidente ruso, Vladímir Putin, agradeció este viernes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por "educar" al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por sus modales y vestirse como Rambo. "Todos vimos cómo Donald (Trump) ante los ojos de todo el mundo educó al autor de la carta (de Zelenski dirigida a Putin) y le llamó la atención por su código de vestimenta", señaló Putin en su comparecencia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. A lo que añadió que "proyectar constantemente 'Rambo: First Blood' puede ser apropiado en algunos lugares, pero por su puesto no en todos".

"En cuanto a los buenos modales, quisiera agradecer a Donald su labor. Sin duda es útil, pero aún queda mucho por hacer. Debemos continuar", subrayó en referencia al acalorado primer encuentro entre los líderes de EEUU y Ucrania en marzo del año pasado, donde Trump regañó a Zelenski por no acudir en traje, sino vestido de estética militar. El mandatario ruso destacó también que sus relaciones con Trump "se basan en el respeto mutuo".

A pesar de que Trump se halla alejado de ser intermediario para las negociaciones por una paz entre Rusia y Ucrania, Putin siguió alabando su personalidad y repitió algunas de las tesis del presidente de EEUU, como el supuesto fraude electoral que llevó a la derrota de Trump en 2020 y que si hubiera seguido al frente del país, no habría iniciado la guerra de Ucrania dos años después.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, expresó otra opinión el jueves en el marco del mismo foro. El jefe de la diplomacia rusa defendió que la "guerra de (Joe) Biden se ha convertido en la guerra de Trump" en respuesta a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró que su país es mediador en el conflicto, pero no es neutral y apoya a Ucrania.