Antonelli domina el GP de Mónaco y deja a Verstappen y a Hamilton sin respuesta

El chico maravilla vuelve a impresionar a todo el padock. La actuación de Kimi Andrea Antonelli en el Gran Premio Mónaco fue insuperable: pole position, vuelta rápida, líder de las 78 vueltas y por supuesto, victoria final. Y por si todo eso pareciera poco, el italiano demostró que ya no le tiembla la mano en las salidas. Tuvimos dos debido a una bandera roja en la vuelta 68: en la primera arrancada, el motor del RedBull dejó tirado al coco Verstappen, segundo en la parrilla, y sin posibilidad de presentar batalla a Kimi. En la resalida tras la bandera roja en la vuelta 68 el otro coco, Hamilton, tampoco pudo con Antonelli.

Es la quinta victoria consecutiva del jovencillo de Mercedes que, solo en las dos últimas carreras, le endosa una diferencia de 50 puntos a su compañero Russell, del que ya se escapa en la tabla con 68 puntos. La guinda del pastel fue ser el ganador más joven en el principado. A Kimi le bastaba cubrir expediente en la pista monegasca porque la distancia con Rusell le permitía ir tranquilo. Pero el italiano apretó, rozó los guardarraíles todo el fin de semana y la fortuna –y la mala ejecución de Mercedes en los boxes con Rusell– quiso endosarle un cero a su rival y compañero de equipo. Antonelli huele a campeón.

La previa del Gran Premio nos hacía esperar oír el himno italiano, como así fue finalmente, pero por un motivo diferente. La configuración de la pista y las pruebas en los libres anunciaban una victoria de Ferrari, con una batalla fratricida entre el local Leclerc y su compañero Hamilton. Pero, ni uno ni otro: Lewis no pudo con su sustituto en Mercedes y Charles acabó contra las vallas. Es curioso ver que en el micro país de los millonarios que no quieren pagar impuestos no haya fondos públicos suficientes para asfaltar bien la pista. Maldades aparte, fue un parche de alquitrán, que acabó saltando después de algo más de 68 vueltas, el responsable del abandono de Leclerc, como también lo fue del de Lance Stroll.

Y hablando de Aston Martin: por fin pudo Fernando Alonso puntuar en 2026. Su cero en el casillero no hubiera desaparecido de no ser por las múltiples sanciones a gran parte de sus rivales, ya que el asturiano salía penúltimo. Fue la magia del casino de Montecarlo, porque este año no se espera ya nada de un coche que hace que Alonso tenga peores resultados de los que tenía en su debut con el Minardi. Ni la reaparición de Adrian Newey, ni las decoraciones especiales que lucía el monoplaza mejoran el rendimiento tanto como el azar puede hacerlo. Y lo más preocupante es saber que, a pesar de todo el potencial del bicampeón español, su confianza parece ya agotada. El milagro será que Fernando decida seguir apostando por intentarlo un año más.